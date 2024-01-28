صبا الرافعى: كواليس مسلسل وبينا ميعاد 2 كانت لطيفة جدًا

MENAFN - Youm7) تحدثت الفنانة صبا الرافعى، في لقاء خاص على تليفزيون اليوم السابع، عن المسلسل الجديد وبينا ميعاد 2 الذى تشارك فيه وكواليس تصوير العمل.

وقالت صبا الرافعى: "بقدم في المسلسل شخصية دينا مهندسة ديكور وبتقلب شوية أحداث في البيوت وكواليس العمل كانت لطيفة جدًا وأغلب المشاهد مع محمد سليمان ومدحت صالح وشيرين رضا ووفاء صادق وبحب مدحت صالح جدًا وكنت مبسوطة وهو شخصيته جميلة وشيرين رضا ممتازة وخطيرة الفريق كله رهيب".

وأضافت: "بحضر الفترة القادمة لمسلسل جديد وأغنية هتنزل في عيد الحب، وأحلى ذكرى ليا أول عمل قدمته وهو شخصية فيروز في نصيبى وقسمتك وبحب الشخصية جدًا"





ويعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc.



المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.



ودارت أحداث الجزء الأول حول عائلتين، هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.







