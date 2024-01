خروج 3 أبطال من الموسم الثانى من House Of The Dragon

MENAFN - Youm7) كشف رايان كوندال، المؤلف المشارك لمسلسل House of the Dragon ، عودة جميع أبطال الموسم الأول من العمل، ولكن سينقصهم 3 شخصيات، لم يكشف عن أسمائهم لتشويق الجمهور، لانتظار الموسم الثانى من السلسلة المشتقة من العمل الأصلى Game of Thrones.

وأكد كوندال في بيان:" عاد أبطال House of the Dragon، ويسعدنا أن نستمر مع أفراد عائلتنا الأصلية بالإضافة إلى المواهب الجديدة على أمام وخلف الكاميرا، وبالتأكيد ستتآمر جميع شخصياتك المفضلة قريبًا على طاولات المجلس، وسيسيرون مع جيوشهم، ويمتطون تنانينهم في المعركة، ولا يمكننا الانتظار".

وأكدت شبكة HBO أن 16 ممثلاً سيعيدون أدوارهم في الموسم الثاني من House of the Dragon، وتم استبعاد ثلاثة ممثلين مفضلين لدى المعجبين من الموسم الأول من القائمة كما كان متوقعًا، على الرغم من أن المشجعين كانوا يأملون في عودتهم، ولا تتحدث الشبكة هنا عن الممثلين الذين ماتت شخصياتهم.

سيتكون الموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon من ثماني حلقات، أي أقل بحلقتين من الموسم الأول من المسلسل المشتق من السلسلة الأصلية Game of Thrones، وهذا جزء من خطة طويلة المدى للمسلسل، والتي تتضمن عن إعلان شبكة HBO في الإعلان عن موسم ثالث لـ العمل قبل طرح حلقات الموسم الثانى.وحازت حلقات مسلسل House Of The Dragon على متابعة الملايين من حول العالم، منذ طرح أولى حلقات الموسم الأول، الذى تكون من 10 حلقات، طرحت بالتتابع على الشبكة