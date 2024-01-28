خروج 3 أبطال من الموسم الثانى من House Of The Dragon

MENAFN - Youm7) كشف رايان كوندال، المؤلف المشارك لمسلسل House of the Dragon ، عودة جميع أبطال الموسم الأول من العمل، ولكن سينقصهم 3 شخصيات، لم يكشف عن أسمائهم لتشويق الجمهور، لانتظار الموسم الثانى من السلسلة المشتقة من العمل الأصلى Game of Thrones.

وأكد كوندال في بيان:" عاد أبطال House of the Dragon، ويسعدنا أن نستمر مع أفراد عائلتنا الأصلية بالإضافة إلى المواهب الجديدة على أمام وخلف الكاميرا، وبالتأكيد ستتآمر جميع شخصياتك المفضلة قريبًا على طاولات المجلس، وسيسيرون مع جيوشهم، ويمتطون تنانينهم في المعركة، ولا يمكننا الانتظار".

وأكدت شبكة HBO أن 16 ممثلاً سيعيدون أدوارهم في الموسم الثاني من House of the Dragon، وتم استبعاد ثلاثة ممثلين مفضلين لدى المعجبين من الموسم الأول من القائمة كما كان متوقعًا، على الرغم من أن المشجعين كانوا يأملون في عودتهم، ولا تتحدث الشبكة هنا عن الممثلين الذين ماتت شخصياتهم.

سيتكون الموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon من ثماني حلقات، أي أقل بحلقتين من الموسم الأول من المسلسل المشتق من السلسلة الأصلية Game of Thrones، وهذا جزء من خطة طويلة المدى للمسلسل، والتي تتضمن عن إعلان شبكة HBO في الإعلان عن موسم ثالث لـ العمل قبل طرح حلقات الموسم الثانى.وحازت حلقات مسلسل House Of The Dragon على متابعة الملايين من حول العالم، منذ طرح أولى حلقات الموسم الأول، الذى تكون من 10 حلقات، طرحت بالتتابع على الشبكة







