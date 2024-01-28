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سعادة وبس.. أحمد جمال يستعد لطرح أغنية جديدة في عيد الحب

1/28/2024 11:34:43 PM
(MENAFN- Youm7) انتهى المطرب أحمد جمال من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "سعادة وبس"، وهى الأغنية الذى يستعد لطرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب المقبلة، مثلما اعتاد مع جمهوره على طرح أغنية بتلك المناسبة على مدار الأعوام السابقة.

وأكد أحمد جمال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، وأتمنى أن تلقى إعجابهم، وقد انتهيت منها مؤخرًا استعدادًا لعيد الحب".

جدير بالذكر أن المطرب أحمد جمال، شارك فى وقت سابق من العام الماضى بالمؤتمر العمالى الحاشد
لاتحاد عمال مصر ، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث قدم عددا من الأغانى الوطنية، وردد معه المشاركون بالمؤتمر كلمات الأغانى، ورفعوا أعلام مصر، ورفع المطرب الشاب وقتها خلال غنائه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أحيا قبلها
حفلاً غنائياَ ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، بمحافظة قنا، وقدم خلال الحفل مجموعة من الأغانى الوطنية إضافة إلى أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.







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