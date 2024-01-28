على السبع: كان في محبة كبيرة بينا كلنا خلال كواليس مسلسل وبينا معاد 2

MENAFN - Youm7) تحدث الممثل على السبع، في لقاء خاص على تليفزيون اليوم السابع، عن المسلسل الجديد وبينا ميعاد 2 الذى يشارك فيه وكواليس تصوير العمل.

وقال على: "بقدم شخصية يوسف في المسلسل وهو شخص عملى جدًا وبتاع بيزنس زى ما شوفنا في الجزء الأول وآخر جزء بيبقى عاطفى شوية وهنشوف الجانب ده أكتر في الجزء الثانى، وكواليس العمل كلنا شباب ونعرف بعض كويس جدا على طول بنهزر وقاعدين مع بعض وبنكلم بعض بره التصوير ونخرج وروحنا كلنا كانت حلوة وفى محبة كبيرة بينا وشيرين رضا بحبها وبحترمها جدًا، وأهم حاجة الممثل يحب كل الشخصيات التي يجسدها".

ويعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول حول عائلتين، هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.







