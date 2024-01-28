الملامح الأولى للموسم الثانى من Halo وتجربة جديدة فى الفضاء.. فيديو

MENAFN - Youm7) كشف شبكة Paramount+، عن التريلر الأول للموسم الثاني من مسلسلها Haloالمقرر عرضه في 8 فبراير المقبل، بعد تحقيقه شعبية كبيرة في الجزء الأول الذى عرض في 9 حلقات عام 2022.

ونشرت الشبكة تريلر بلغت مدته حوالي دقيقة لأولى ملامح الموسم الثاني الجديد، والذى يظهر من خلاله معارك أخرى جديدة في الفضاء، على أن يظهر بابلو شرايبر، صاحب شخصية ماستر شيف، بشكل مختلف في الملامح الأولي للعمل المنتظر.

وسبق أن حصل الموسم الأول من المسلسل

على تقييم وصل إلى 71%

من قبل النقاد العالميين، و51% من قبل مشاهدين معتمدين من خلال موقع

Rotten Tomatoes.

وتدور أحداث المسلسل

حول انتقال المشاهدين إلى القرن السادس والعشرين لمشاهدة معركة بين البشر وسباق فضائي، وذلك من خلال تمثيل الصراع الملحمي في القرن السادس والعشرين بين البشرية وتهديد أجنبي معروف باسم العهد، ستقوم

HALO

بنسج قصص شخصية مرسومة بعمق مع الحركة والمغامرة ورؤية غنية بالتخيل للمستقبل.

مسلسل

Halo

من بطولة بابلو شرايبر، ناتاشا ماكيلهون، تشارلي مورفي، جين تايلور، شابانا عزمي، بوكيم وودبين، كيت كينيدي، ناتاشا كولزاك، وبنتلي كالو.