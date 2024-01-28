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ينبسط ويتعلم.. إزاي تخلي رحلة معرض الكتاب مفيدة وممتعة لطفلك؟

1/28/2024 11:34:39 PM
(MENAFN- Youm7) معرض الكتاب للكبار والصغار، ففضلاً عن شراء الكتب وحضور الندوات ولقاء الكتاب وغيرها من الأنشطة الخاصة بالكبار هناك العديد من الأنشطة والفقرات المختلفة الموجهة للطفل وتهتم بترفيهه وتنمية مهاراته، لذلك تعتبر زيارة معرض الكتاب شيئًا ممتعًا لطفلك أيضًا، وفى السطور التالية نقدم لكِ كل ما يخص الطفل ويسعده داخل المعرض:

- كتب تعليمية

يهتم معرض
القاهرة الدولى للكتاب بشكل كبير بالطفل وخصص له جناح كبير تتنوع فيه الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي يستمتع بها الأطفال داخل الجناح، كما يوجد عدد كبير من الكتب التعليمية والروايات التي تخص الطفل .



- ورش حكى وتلوين

في معرض الكتاب يمكن أن ستمتع طفلك بالأنشطة المختلفة وخصوصا ورش الحكى والرسم والتلوين التي تساعد على تنمية مهاراته وقدراته ويتعلم من خلالها أشياء جديدة ومختلفة.

- ورش رياضية

يهتم معرض الكتاب بالأنشطة الرياضية والتمارين الذى تساعد الطفل وتقوى عضلاته وتشجعه على ممارسة الرياضة وذلك من خلال تدريبه خلال أيام المعرض.



- ورش مشغولات يدوية

هناك مكان مخصص لتعليم الأطفال المشغولات اليدوية والحرف المختلفة لتنميه مهاراتهم وتشجيعهم على المنتجات اليدوية.



- مسرح وسيرك

يقدم معرض الكتاب يوميا عروض السيرك القومى بجانب الحفلات المختلفة مثل فرق الفنون الشعبية والبهلوان وغيرها من العروض.










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