ينبسط ويتعلم.. إزاي تخلي رحلة معرض الكتاب مفيدة وممتعة لطفلك؟

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- Youm7) معرض الكتاب للكبار والصغار، ففضلاً عن شراء الكتب وحضور الندوات ولقاء الكتاب وغيرها من الأنشطة الخاصة بالكبار هناك العديد من الأنشطة والفقرات المختلفة الموجهة للطفل وتهتم بترفيهه وتنمية مهاراته، لذلك تعتبر زيارة معرض الكتاب شيئًا ممتعًا لطفلك أيضًا، وفى السطور التالية نقدم لكِ كل ما يخص الطفل ويسعده داخل المعرض:
- كتب تعليمية
يهتم معرض
القاهرة الدولى للكتاب بشكل كبير بالطفل وخصص له جناح كبير تتنوع فيه الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي يستمتع بها الأطفال داخل الجناح، كما يوجد عدد كبير من الكتب التعليمية والروايات التي تخص الطفل .
- ورش حكى وتلوين
في معرض الكتاب يمكن أن ستمتع طفلك بالأنشطة المختلفة وخصوصا ورش الحكى والرسم والتلوين التي تساعد على تنمية مهاراته وقدراته ويتعلم من خلالها أشياء جديدة ومختلفة.
- ورش رياضية
يهتم معرض الكتاب بالأنشطة الرياضية والتمارين الذى تساعد الطفل وتقوى عضلاته وتشجعه على ممارسة الرياضة وذلك من خلال تدريبه خلال أيام المعرض.
- ورش مشغولات يدوية
هناك مكان مخصص لتعليم الأطفال المشغولات اليدوية والحرف المختلفة لتنميه مهاراتهم وتشجيعهم على المنتجات اليدوية.
- مسرح وسيرك
يقدم معرض الكتاب يوميا عروض السيرك القومى بجانب الحفلات المختلفة مثل فرق الفنون الشعبية والبهلوان وغيرها من العروض.
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