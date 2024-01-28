حيل تجميل كورية للحصول على بشرة مشدودة ومتألقة

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- Youm7) أحد الأشياء المميزة في روتين العناية بالبشرة في كوريا هو التركيز الكبير على تحقيق بشرة خالية من العيوب ومتألقة، وإذا كنتِ ترغبين في معرفة ما يفعله الكوريون للعناية بالبشرة والحصول على بشرة مشدودة جميلة، إليكِ بعض الحيل الجمالية الكورية التي يمكنكِ اعتمادها في روتين العناية ببشرتكِ لتحقيق المظهر المثالي الذي تتمنينه وفقًا لموقع "BoldSky" الهندي.
التنظيف المزدوج
تعد طريقة التنظيف المزدوج خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة الكورية. تتضمن هذه الخطوة استخدام منظف قائم على الزيوت لإزالة المكياج والشوائب، يليها استخدام منظف مائي لتنظيف البشرة بعمق. هذه الخطوة تضمن تحضير قاعدة نظيفة لبقية روتين العناية بالبشرة وتعزز الإشراق الصحي للبشرة.
استخدام البرايمر
يعد البرايمر جزءًا أساسيًا في روتين العناية بالبشرة الكورية. فهو يوفر الترطيب الأساسي والتغذية الضرورية للبشرة. وهو غالبًا ما يكون سائل وخفيف الوزن يتم استخدامه لتجهيز البشرة لاستيعاب المنتجات الجمالية الأخرى. يمكنكِ اختيار البرايمر الذي يناسب نوع بشرتكِ للحفاظ على مظهر شاب ومشدود للبشرة.
قناع الورق
قناع الورق Sheet mask هو منتج جمال رائع وشهير في العناية بالبشرة الكورية. يحتوي هذا القناع على سيروم غني بالمكونات المفيدة للبشرة، مثل حمض الهيالورونيك والنياسيناميد ومستخلصات النباتات. استخدمي قناع الورق مرة أو مرتين في الأسبوع لترطيب وتغذية بشرتكِ وتحقيق بشرة مشدودة ومتألقة.
الضغط اللطيف
عند تطبيق المنتجات على البشرة، قومي بالضغط بلطف وتدليكها بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية وتحقيق بشرة مشدودة.
استخدام مستحضرات الترطيب الخفيفة
اختاري مستحضرات الترطيب التي تكون خفيفة وغير دهنية، مثل الجيلاتين أو المستحضرات المائية، لترطيب البشرة بدون ترك أي طبقة ثقيلة.
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