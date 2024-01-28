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حيل تجميل كورية للحصول على بشرة مشدودة ومتألقة

1/28/2024 11:34:38 PM
(MENAFN- Youm7) أحد الأشياء المميزة في روتين العناية بالبشرة في كوريا هو التركيز الكبير على تحقيق بشرة خالية من العيوب ومتألقة، وإذا كنتِ ترغبين في معرفة ما يفعله الكوريون للعناية بالبشرة والحصول على بشرة مشدودة جميلة، إليكِ بعض الحيل الجمالية الكورية التي يمكنكِ اعتمادها في روتين العناية ببشرتكِ لتحقيق المظهر المثالي الذي تتمنينه وفقًا لموقع "BoldSky" الهندي.


التنظيف المزدوج
تعد طريقة التنظيف المزدوج خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة الكورية. تتضمن هذه الخطوة استخدام منظف قائم على الزيوت لإزالة المكياج والشوائب، يليها استخدام منظف مائي لتنظيف البشرة بعمق. هذه الخطوة تضمن تحضير قاعدة نظيفة لبقية روتين العناية بالبشرة وتعزز الإشراق الصحي للبشرة.


استخدام البرايمر
يعد البرايمر جزءًا أساسيًا في روتين العناية بالبشرة الكورية. فهو يوفر الترطيب الأساسي والتغذية الضرورية للبشرة. وهو غالبًا ما يكون سائل وخفيف الوزن يتم استخدامه لتجهيز البشرة لاستيعاب المنتجات الجمالية الأخرى. يمكنكِ اختيار البرايمر الذي يناسب نوع بشرتكِ للحفاظ على مظهر شاب ومشدود للبشرة.


قناع الورق
قناع الورق Sheet mask هو منتج جمال رائع وشهير في العناية بالبشرة الكورية. يحتوي هذا القناع على سيروم غني بالمكونات المفيدة للبشرة، مثل حمض الهيالورونيك والنياسيناميد ومستخلصات النباتات. استخدمي قناع الورق مرة أو مرتين في الأسبوع لترطيب وتغذية بشرتكِ وتحقيق بشرة مشدودة ومتألقة.


الضغط اللطيف
عند تطبيق المنتجات على البشرة، قومي بالضغط بلطف وتدليكها بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية وتحقيق بشرة مشدودة.


استخدام مستحضرات الترطيب الخفيفة
اختاري مستحضرات الترطيب التي تكون خفيفة وغير دهنية، مثل الجيلاتين أو المستحضرات المائية، لترطيب البشرة بدون ترك أي طبقة ثقيلة.














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