النجاح ينسي الحزن.. 5 خطوات لاستعادة إنتاجيتك بعد التعرض لخسائر

(MENAFN
- Youm7) الخسارة تؤدي للحزن، سواء أكانت خسارة مادية أو معنوية، والحزن يأخذ وقته وينتهي أو تتخلص منه، ثم تعود أقوى مما كنت عليه، فالحزن ليست مشاعر موحدة للجميع، من الممكن أن يأخذ أيام، أو شهور، أو سنوات، ولكن بعد الانتهاء منه تكون القوة والإنتاج، ووفقًا لما نشره موقع medium من خلال 5 خطوات يمكن للحزن أن يتحول إلى نجاح وسعادة وهي
الابتسامة
حاول التغلب على الحزن بالابتسامة واجعلها ابتسامة صادقة من خلال تذكر شيء إيجابي، وبالتالي وجهك سيعتاد عليها وستكون أكثر إيجابية وتسيطر على مشاعر الحزن.
التغلب على الحزن بالابتسامة الأنشطة التي تسعدك
للخروج من الحزن ومشاعر الشفقة على الذات، عليك التصرف بسعادة في الأعمال التي تقوم بها، وبدأ البحث عن الأشياء التي تجعلك سعيدا، والقيام بأنشطة ممتعة وتحقيق التقدم والنجاح.
التصرف بسعادة التقدير
تقدير الأشياء الإيجابية والامتنان لوجودها من الخطوات التي تحول الحزن إلى نجاح وتزيد التركيز عليها، وإذا غلب الحزن مداه اطلب الدعم من العائلة أو الأصدقاء وحاول مشاركة ما يحزنك والوصول إلى حلول.
التقدير التدوين
الحزن من الأفكار السلبية التي تسطير على التفكير كثيرا ويأخذ من التركيز والمجهود، يوجد خيارين لهذا الأمر أما الاستمرار التفكير في الحزن، أو السماح له بالرحيل والانشغال بقائمة مدونتك الإيجابية.
التغلب على الحزن الإيجابية
بدلا من التمني في أشياء يتم حدوثه وحدث غيرها يمكنك استبدال التمني بالاختيارات المتاحة الآن والتركيز عليها بإيجابية حتى تكون النتيجة نجاح وسعادة
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