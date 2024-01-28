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النجاح ينسي الحزن.. 5 خطوات لاستعادة إنتاجيتك بعد التعرض لخسائر

1/28/2024 11:34:38 PM
(MENAFN- Youm7) الخسارة تؤدي للحزن، سواء أكانت خسارة مادية أو معنوية، والحزن يأخذ وقته وينتهي أو تتخلص منه، ثم تعود أقوى مما كنت عليه، فالحزن ليست مشاعر موحدة للجميع، من الممكن أن يأخذ أيام، أو شهور، أو سنوات، ولكن بعد الانتهاء منه تكون القوة والإنتاج، ووفقًا لما نشره موقع medium من خلال 5 خطوات يمكن للحزن أن يتحول إلى نجاح وسعادة وهي

الابتسامة

حاول التغلب على الحزن بالابتسامة واجعلها ابتسامة صادقة من خلال تذكر شيء إيجابي، وبالتالي وجهك سيعتاد عليها وستكون أكثر إيجابية وتسيطر على مشاعر الحزن.


التغلب على الحزن بالابتسامة الأنشطة التي تسعدك

للخروج من الحزن ومشاعر الشفقة على الذات، عليك التصرف بسعادة في الأعمال التي تقوم بها، وبدأ البحث عن الأشياء التي تجعلك سعيدا، والقيام بأنشطة ممتعة وتحقيق التقدم والنجاح.


التصرف بسعادة التقدير

تقدير الأشياء الإيجابية والامتنان لوجودها من الخطوات التي تحول الحزن إلى نجاح وتزيد التركيز عليها، وإذا غلب الحزن مداه اطلب الدعم من العائلة أو الأصدقاء وحاول مشاركة ما يحزنك والوصول إلى حلول.


التقدير التدوين

الحزن من الأفكار السلبية التي تسطير على التفكير كثيرا ويأخذ من التركيز والمجهود، يوجد خيارين لهذا الأمر أما الاستمرار التفكير في الحزن، أو السماح له بالرحيل والانشغال بقائمة مدونتك الإيجابية.


التغلب على الحزن الإيجابية

بدلا من التمني في أشياء يتم حدوثه وحدث غيرها يمكنك استبدال التمني بالاختيارات المتاحة الآن والتركيز عليها بإيجابية حتى تكون النتيجة نجاح وسعادة







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