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4 كلمات سحرية يعشقها الرجل من زوجته.. أن أريدك وأثق بك الأبرز

1/28/2024 11:34:38 PM
(MENAFN- Youm7) لا يحتاج الرجل إلى سبب أو مكافأة ليحسن معاملة زوجته، ولكن هناك شيء واحد مؤكد أن المودة والتواصل المفتوح في العلاقة يجب أن يسير في الاتجاهين بشكل متبادل، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز الكلمات التي يحبها
الرجل
ويحب سماعها من زوجته وفقًا لما جاء في موقع
yourtango للعلاقات.


الزوج والزوجة "أنت تبدو وسيمًا"

من الشائع أن المرأة هي التي تفضل الكلام
من قبل" انتي جميلة، انتي شيك..، لكن
من الرائع أيضًا أن تخبري الرجل أنه وسيم مجرد كلمة "وسيم" تحمل معنى مختلفًا عن المجاملات الأخرى ويبدو أنها تؤثر عليه بشكل مختلف وتجعله يشعر بالثقة بالنفس وأنه شخصك المفضل .

"أنا فخورة بك"

يرى الرجال قيمتهم الذاتية بشكل مختلف عن النساء
فيمكن أن يسأل الرجل عن سبب الفخر هل تفتخر بي لكوني شخص يعمل بجدية، لذا دائما يسعى الرجل في
الحصول على دعم المرأة في ومعرفة انه شخص قادر على ان يقوم بكافة الأشياء
بشكل جيد على المستوي المهني والشخصي


"أريدك"

في كثير من الأحيان يكون الرجل هو من يبدأ الاتصال الجسدي في العلاقة سواء كان ذلك من خلال تعليق لفظي أو لمسك بطريقة معينة ولكن هناك أوقات يتمنى فيها أن تتولى زمام الأمور وتتخذ الزوجة الخطوة الأولى، فالرجل يريد أن يشعر دائمًا بانه شخص مرغوب فيه .

"أنا أثق بك"

من الرائع أن يشعر الرجل بثقة زوجته، سواء في إخلاصه أو ثقتها في رأيه واختياراته واستعانتها بمشورته وثقتها حتى في ذوقه الفني.


رجل وزجته









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