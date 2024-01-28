4 كلمات سحرية يعشقها الرجل من زوجته.. أن أريدك وأثق بك الأبرز

(MENAFN
- Youm7) لا يحتاج الرجل إلى سبب أو مكافأة ليحسن معاملة زوجته، ولكن هناك شيء واحد مؤكد أن المودة والتواصل المفتوح في العلاقة يجب أن يسير في الاتجاهين بشكل متبادل، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز الكلمات التي يحبها
الرجل
ويحب سماعها من زوجته وفقًا لما جاء في موقع
yourtango للعلاقات.
الزوج والزوجة "أنت تبدو وسيمًا"
من الشائع أن المرأة هي التي تفضل الكلام
من قبل" انتي جميلة، انتي شيك..، لكن
من الرائع أيضًا أن تخبري الرجل أنه وسيم مجرد كلمة "وسيم" تحمل معنى مختلفًا عن المجاملات الأخرى ويبدو أنها تؤثر عليه بشكل مختلف وتجعله يشعر بالثقة بالنفس وأنه شخصك المفضل .
"أنا فخورة بك"
يرى الرجال قيمتهم الذاتية بشكل مختلف عن النساء
فيمكن أن يسأل الرجل عن سبب الفخر هل تفتخر بي لكوني شخص يعمل بجدية، لذا دائما يسعى الرجل في
الحصول على دعم المرأة في ومعرفة انه شخص قادر على ان يقوم بكافة الأشياء
بشكل جيد على المستوي المهني والشخصي
"أريدك"
في كثير من الأحيان يكون الرجل هو من يبدأ الاتصال الجسدي في العلاقة سواء كان ذلك من خلال تعليق لفظي أو لمسك بطريقة معينة ولكن هناك أوقات يتمنى فيها أن تتولى زمام الأمور وتتخذ الزوجة الخطوة الأولى، فالرجل يريد أن يشعر دائمًا بانه شخص مرغوب فيه .
"أنا أثق بك"
من الرائع أن يشعر الرجل بثقة زوجته، سواء في إخلاصه أو ثقتها في رأيه واختياراته واستعانتها بمشورته وثقتها حتى في ذوقه الفني.
رجل وزجته
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