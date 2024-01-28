نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ضيف الغرفة الأمريكية بواشنطن

MENAFN - Youm7) تنظم غرفة التجارة الأمريكية بواشنطنU.S. Chamber of Commerce غدا الثلاثاء 30 يناير لقاء بعنوان "2024: عام حاسم بالنسبة للنظام الدولي القائم على القواعد"، يلقيه نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لقسم "اقتصاد يعمل لصالح الناس فالديس دومبروفسكيس.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للغرفة فإن نائب الرئيس التنفيذي سيتحدث مباشرة قبل الاجتماع الوزاري لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وسيتبادل الأفكار حول الحاجة إلى قيادة مشتركة عبر الأطلسي للحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد، بما في ذلك الدعم المستمر لأوكرانيا ضد العدوان الروسي المستمر، وحول أهمية TTC كمنصة لتعزيز العلاقات استجابة للأمن القومي والاقتصادي، والتحديات.

أشار إلى أن مهمة نائب الرئيس التنفيذي دومبروفسكيس، "الاقتصاد الذي يعمل من أجل الناس"، هي مهمة واسعة النطاق، حيث تشكل جميع الجوانب المتعلقة بالسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي محورها.

وهو أحد اثنين من مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يشتركان في رئاسة TTC بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكان مؤيدًا قويًا وثابتًا لعلاقات أوثق عبر الأطلسي.

و يشغل نائب الرئيس التنفيذي منصبه الحالي منذ عام 2019 وشغل سابقًا منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية والحوار الاجتماعي (2014-2019) ورئيسًا لوزراء لاتفيا (2009-2014).

أضافت الغرفة أنه سيعقد هذا الحدث في الغرفة الأمريكية ، و سيكون البث المباشر متاحًا لأولئك الذين لا يستطيعون الانضمام شخصيًا.