صدق أو لا تصدق.. الاشتراك في الهاتف المحمول أكبر من عدد سكان العالم

MENAFN - Youm7) فاق عدد الهواتف المحمولة عدد سكان العالم، وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، كان هناك أكثر من 8.58 مليار اشتراك في الهاتف المحمول قيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم في عام 2022، مقارنة بعدد سكان العالم البالغ 7.95 مليار نسمة في منتصف العام.

وأصبح أكثر من 68% من سكان العالم يستعملون الهاتف المحمول بمعدل 5 ساعات يوميا، هذا إذا افترضنا أن الشخص يأخذ قسطه الكافي من الراحة ليلا ويخْلد للنوم بين 7 و8 ساعات في اليوم. وتشير الأرقام بحسب يويو نيوز إلى أننا نقضي 30% من حياتنا في استخدام الهاتف المحمول ، حيث أن خمسين عاما هي عمرُ أول هاتف محمول عرفه العصر الحديث.

ويعود الفضل في هذا الاختراع الذي أحدث تغييرا جذريا في العلاقات الاجتماعية إلى مهندس أمريكي اسمه مارتن كوبر ، فأصبح الجوّال أو المحمول أو الخليوي أو الموبايل أحدَ أبرز أوجه ثورة المعلومات في القرن الحادي والعشرين.



فيما ذكر تقرير لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن أن عدد الهواتف المحمولة يفوق عدد سكان العالم. وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، كان هناك أكثر من 8.58 مليار اشتراك في الهاتف المحمول قيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم في عام 2022، مقارنة بعدد سكان العالم البالغ 7.95 مليار نسمة في منتصف العام.

وتشير الأرقام بحسب يورو نيوز إلى أننا نقضي 30% من حياتنا في استخدام المحمول بحسب تقرير العالم الرقمي أو Global Digital Summary Report 2023 الصادر عن موقع Datareportal بالتعاون مع وشركة ملتواتر للتكنولوجيا الرقمية بالإضافة إلى وكالة We Are Social.

في الثالث أبريل من عام 1973، اتصل مارتن كوبر بجويل إنجل الذي كان يعمل باحثا في شركة منافسة.. أمسك المهندس الأمريكي هاتفا من نوع موتورولا DynaTac 8000X

وقال لمحدّثه: "جويل، أنا أتصل بك من تلفون محمول. إنه هاتف حقيقي". وكان الصمت المطبق هو الرد الذي تلقاه صاحب الاختراع من الباحث الذي ربما لم يصدّق ما كان يسمعه أو أنه أراد أن يكون مكان المتّصِل فيزفّ خبرا بهذه الأهمية.





ولأن البدايات دائما ما تكون مضنية وغير كاملة، فقد كان وزن ذلك الهاتف يبلغ نحو كيلوغرام احد وليُشحن كاملا، كان يجب الانتظار عشر ساعات كاملة ليحظى صاحبه بفرصة استخدامه لمدة ثلاثين دقيقة فقط.





وتمضي السنون ومعها محاولات تطوير الاختراع الجديد.. فانتقلنا من ساعات شحن طوال واستخدام لا يتعدّى نصف ساعة ولغرض الاتصال فقط، إلى ولادة الهاتف الذكي الذي أصبح يعمل الآن بتكنولوجيا الجيل الخامس والبقية تأتي.





لم يتصوّر أحد يومًا أن الاتصال الذي تم قبل نصف قرن كان باكورةَ اختراعٍ سيحمل في طيّاته الخصائص التكنولوجية التي نراها اليوم في الجوّال أو الموبايل أيا كانت تسميتُه.