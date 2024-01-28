تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين 29 يناير 2024

MENAFN - Youm7) سجلت اللحوم مستويات تتراوح ما بين 270 و330 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، وكشفتالغرفة التجارية في القاهرةاستقرار أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الإثنين.

فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

وذكر تقرير وحدة بحوث الغرفة التجارية، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 230 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 210 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 240 جنيهات.وأشار إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و 320 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.



