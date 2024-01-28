الغرفة الأمريكية تحدد 20 طريقة تعمل بها الأعمال على تحفيز الابتكار وتحسين الحياة

MENAFN - Youm7) إن التحسينات في وسائل النقل والإنترنت والتجارة الإلكترونية والعديد من الجوانب الأخرى في حياتنا اليومية ناتجة عن الابتكارات التي يقودها الأشخاص في مجال الأعمال.

وذكر تقرير لكل من جينا شروف، المدير التنفيذي للدعوة الاستراتيجية ومستشار كبير مسؤولي السياسات ، وليندساي كيتس ، مدير أول، الاتصالات والاستراتيجية، غرفة التجارة الأمريكية، انه يعد نظام المشاريع الحرة الأمريكي قوة للابتكار، يقوده أشخاص في مجال الأعمال الذين يدفعون باستمرار حدود ما هو ممكن ويحسنون حياة عدد لا يحصى من الأشخاص على طول الطريق. فرق العمل مسؤولة عن الأدوية المنقذة للحياة، وإنشاء الهواتف المحمولة، وربط العالم بالإنترنت، وحلول الطاقة النظيفة الرائدة، وغير ذلك الكثير.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للغرفة الامريكية التجارية بواشنطن فانه من النقل إلى التسوق عبر الإنترنت إلى البيئة، يعمل قادة الأعمال بلا كلل لإيجاد حلول جديدة وجعل الأمور أكثر ذكاءً وأسهل لنا جميعًا. دعونا نلقي نظرة فاحصة على 20 مثالاً لكيفية إحداث فرق العمل هذه فرقًا كل يوم.

ليندسي



1 - المستحضرات الصيدلانية المتطورة: الموظفون في شركات الأدوية هم في طليعة تطوير الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة لمختلف الأمراض.



2 -

التكنولوجيا المتطورة: يعمل العاملون في مجال التكنولوجيا على إحداث ثورة في الأجهزة الطبية، حيث يقدمون أحدث التقنيات التي تتيح تشخيصات أكثر دقة وخطط علاج شخصية وإجراءات طفيفة التوغل.

3 -

تكامل خدمات التطبيب عن بعد: مكنت التكنولوجيا التطبيب عن بعد من إحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية، مما يسمح للأفراد بالحصول على الاستشارات الطبية، ومراقبة الحالات الصحية عن بعد، وتلقي الرعاية في الوقت المناسب، لا سيما في المناطق المحرومة أو النائية.



4 -

خدمات حجز السفر: تستفيد شركات الطيران ووكالات السفر من التكنولوجيا لتبسيط عمليات الحجز، وتحسين التجارب على متن الطائرة، وتوفير تحديثات في الوقت الفعلي، مما يجعل السفر الجوي أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام.

5 - خدمات نقل الركاب حسب الطلب: أحدثت شركتا Uber وLyft ثورة في التنقل الحضري، حيث توفران بديلاً موثوقًا وحسب الطلب لسيارات الأجرة التقليدية. يتمتع الركاب الآن بالمرونة اللازمة لطلب المشاوير في الوقت الذي يناسبهم، مما يزيل المتاعب المرتبطة بانتظار وسائل النقل العام أو العثور على موقف للسيارات.

6 -

مشاركة السيارات: تمنح منصات مشاركة السيارات مثل Zipcar للأفراد حرية استخدام المركبات عند الحاجة دون تحمل مسؤوليات الملكية.

7 -

تقنيات سلامة المركبات: يستثمر مصنعو السيارات في تقنيات سلامة المركبات، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق بشكل عام.

8 -

تكنولوجيا رسم الخرائط: إن التقدم في تقنيات الملاحة ورسم الخرائط يجعل السفر أكثر كفاءة، ويقلل من الضغط المرتبط بالضياع ويحسن الطرق من حيث الوقت وكفاءة استهلاك الوقود.



9 -

المكالمات الهاتفية: جعلت الابتكارات مثل أنظمة VoIP المكالمات الهاتفية أرخص بكثير وأكثر ملاءمة من خدمة الهاتف التقليدية، خاصة بالنسبة للمكالمات البعيدة المدى والمكالمات الدولية.

10 -

استخدام الإنترنت: يثري الوصول إلى الإنترنت حياة الأفراد بشكل كبير من خلال توفير فرص الوصول إلى المعلومات والتعليم والاتصال - وتبسيط الخدمات في كل صناعة.

11 -

الشبكات الاجتماعية: تعمل منصات الشبكات الاجتماعية والمجتمعات عبر الإنترنت على ربط الأشخاص على مستوى العالم، مما يعزز التواصل وبناء المجتمع.

جينا

12 -

الهواتف المحمولة: أصبحت الهواتف المحمولة أدوات لا غنى عنها لتمكين الأفراد من خلال تعزيز التواصل، وإتاحة الوصول إلى الإنترنت والأخبار، والمساهمة في زيادة الكفاءة في مختلف جوانب الحياة.

13- تطبيقات الهاتف المحمول: أدى انتشار تطبيقات الهاتف المحمول إلى تبسيط المهام، بدءًا من الخدمات المصرفية والتسوق وحتى التنقل في أماكن جديدة والوصول إلى خدمات التطبيب عن بعد.

14 -

رفاهية الموظفين: تقدم العديد من الشركات الآن برامج شاملة للصحة والعافية، ودعم الصحة العقلية، وترتيبات العمل المرنة لتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة.

15 -

خيارات العمل عن بعد: لعبت الشركات دورًا حاسمًا في تطوير منصات تقنية العمل عن بعد التي تتيح توفير قدر أكبر من المرونة للموظفين.

16 -

التطوير المهني: أصبح تقديم برامج الإرشاد ومبادرات التعلم المستمر أكثر انتشارًا لتمكين الموظفين من التقدم في حياتهم المهنية.

17 -

التسوق عبر الإنترنت: تتيح الأسواق عبر الإنترنت وتطبيقات التوصيل للأفراد التسوق لمجموعة واسعة من المنتجات من منازلهم، مع المزيد من الراحة المتمثلة في التوصيل حتى باب المنزل.





18 -

خدمات التوصيل: أدت خدمة التوصيل السريع لكل شيء بدءًا من البقالة إلى الوجبات إلى مستلزمات الحيوانات الأليفة إلى تحسين الراحة وسهولة الوصول والكفاءة في العديد من جوانب الحياة اليومية.



19 -

التكنولوجيا الخضراء: تستثمر العديد من الشركات في مصادر الطاقة غير المنبعثة، والتقنيات الموفرة للطاقة، وعمليات الإنتاج الصديقة للبيئة لتقليل بصمتها البيئية.

20 -

حلول الطاقة النظيفة: يقود العلماء والمهندسون وغيرهم من الموظفين في شركات الطاقة التطورات في مجال الطاقة النووية وتخزين الطاقة وتطبيقات الهيدروجين وحلول الطاقة المتجددة، ويلعبون دورًا حاسمًا في التحول نحو اقتصاد أكثر انخفاضًا في الكربون.