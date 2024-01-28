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البواقين معرض للفنان العراقى سيروان باران فى جاليرى مصر.. اعرف موعده

1/28/2024 11:34:30 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم الفنان محمد طلعت التشكيلي العراقي المعروف سيروان باران، من خلال معرض تحت عنوان (البواقين)، بالموسم الفني لجاليري مصر ، يوم الأربعاء 31 يناير 2024 في تمام الساعة السادسة مساءً ويستمر العرض حتى 15 فبراير 2024.



يقول الفنان محمد طلعت: " يُعد الفنان سيروان باران أحد أبرز الأسماء على الساحتين العراقية والعربية في الوقت الراهن، سخر فنه وموهبته ليكونا صوتاً للمستضعفين والمتألمين من ويلات الحروب والصراعات، صوتا للإنسانية ضد صنوف القهر والظلم، لذا دائما ما تحمل أعماله رسائل إنسانية مهمة وصادقة يتأثر بها ويتفاعل معها الجمهور، كما بات لأسلوبه الفني بصمة فنية وجمالية لا تخطئها العين، وبصفة شخصية أسعد بتنظيم مثل هذه العروض ذات القيمة في المحتوى والمضمون لاسيما عندما تكون مصحوبة بأسم مبدع متفرد مثل سيروان باران".



حول تجربة الفنان سيروان باران ذكر الكاتب العراقي يوسف فاروق: أعاد سيروان باران اكتشاف الجسد البشري بطريقة سمحت له بتحليله وتفكيكه وإعادة تركيبه بما ينسجم مع الرغبة في مساءلته وجوديا، ولأن باران لا يرغب في وصف الجسد فإنه سعى إلى إعادة تعريفه، مهمة شاقة غير أن رساما بحجم باران كان دائما مؤهلا للتصدي لها وخوض غمار مغامرتها، تنتمي رسوم باران إلى التعبيرية الجديدة، غير أن الرسام الذي لا يكف عن الثناء على مرجعياته الجمالية قد نجح في أن يمد تعبيريته بسبل نجاة ليست متوقعة".





للفنان مشاركات فنية عدة في بلدان عربية وأجنبية، كما تواجد في فعاليات فنية دولية كبرى مثل بينالي فينسيا الدورة 58، وحاز عددا من الجوائز منها الجائزة الذهبية (مهرجان الفن العراقي المعاصر) 1995، ووسام تقديري (بينالي القاهرة) 1999، والجائزة التقديرية بينالي بغداد العالمي الثالث 2002.





معرض للفنان العراقي سيروان باران



معرض للفنان العراقي سيروان باران












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