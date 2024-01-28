البواقين معرض للفنان العراقى سيروان باران فى جاليرى مصر.. اعرف موعده

(MENAFN
- Youm7) يقدم الفنان محمد طلعت التشكيلي العراقي المعروف سيروان باران، من خلال معرض تحت عنوان (البواقين)، بالموسم الفني لجاليري مصر ، يوم الأربعاء 31 يناير 2024 في تمام الساعة السادسة مساءً ويستمر العرض حتى 15 فبراير 2024.
يقول الفنان محمد طلعت: " يُعد الفنان سيروان باران أحد أبرز الأسماء على الساحتين العراقية والعربية في الوقت الراهن، سخر فنه وموهبته ليكونا صوتاً للمستضعفين والمتألمين من ويلات الحروب والصراعات، صوتا للإنسانية ضد صنوف القهر والظلم، لذا دائما ما تحمل أعماله رسائل إنسانية مهمة وصادقة يتأثر بها ويتفاعل معها الجمهور، كما بات لأسلوبه الفني بصمة فنية وجمالية لا تخطئها العين، وبصفة شخصية أسعد بتنظيم مثل هذه العروض ذات القيمة في المحتوى والمضمون لاسيما عندما تكون مصحوبة بأسم مبدع متفرد مثل سيروان باران".
حول تجربة الفنان سيروان باران ذكر الكاتب العراقي يوسف فاروق: أعاد سيروان باران اكتشاف الجسد البشري بطريقة سمحت له بتحليله وتفكيكه وإعادة تركيبه بما ينسجم مع الرغبة في مساءلته وجوديا، ولأن باران لا يرغب في وصف الجسد فإنه سعى إلى إعادة تعريفه، مهمة شاقة غير أن رساما بحجم باران كان دائما مؤهلا للتصدي لها وخوض غمار مغامرتها، تنتمي رسوم باران إلى التعبيرية الجديدة، غير أن الرسام الذي لا يكف عن الثناء على مرجعياته الجمالية قد نجح في أن يمد تعبيريته بسبل نجاة ليست متوقعة".
للفنان مشاركات فنية عدة في بلدان عربية وأجنبية، كما تواجد في فعاليات فنية دولية كبرى مثل بينالي فينسيا الدورة 58، وحاز عددا من الجوائز منها الجائزة الذهبية (مهرجان الفن العراقي المعاصر) 1995، ووسام تقديري (بينالي القاهرة) 1999، والجائزة التقديرية بينالي بغداد العالمي الثالث 2002.
معرض للفنان العراقي سيروان باران
معرض للفنان العراقي سيروان باران
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