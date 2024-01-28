نيازى مصطفى فى مشروع عاش هنا.. أول من أدخل الحيل الفنية بالأعمال السينمائية

(MENAFN
- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، اسم المخرج نيازى مصطفى فى مشروع عاش هنا، وتم وضع لافتة بعنوانه على باب منزله الذى يقع فى الدقى بالجيزة، لتعريف المارة به.
ولد في أسيوط، أكمل دراسته الجامعية في ألمانيا، والتحق هناك بمعهد الفيلم الألماني - عاد إلى مصر ليعمل مونتيرًا في "ستوديو مصر"، ثم رئيسا للقسم أول من ادخل الحيل الفنية في الأعمال السينمائية .
أول فيلم له كمخرج في العام 1937 وهو فيلم "سلامة في خير" - أخرج للسينما العراقية فيلما وحيدا وهو فيلم "ابن المشرق"، وذلك عام1949 - في عام 1975 بايع مخرجو السينما المصرية نيازي مصطفى شيخا للمخرجين.
كان آخر أفلامه فيلم "القرداتي" في العام الذي قُتل فيه ، "رصيف نمرة 5"، "أبو حديد"، " طاقية الإخفاء"، "عنتر بن شداد"؛"سمراء سيناء" "عنتر وعبلة"، "وهيبة ملكة الغجر"، "أونكل زيزو حبيبي"؛ "صغيرة على الحب”،“الساحرة الصغيرة”،”العتبة جزاز”،“البحث عن فضيحة”،”30 يوم في السجن”،“كنوز”.
عاش هنا
MENAFN28012024000132011024ID1107779074
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.