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نيازى مصطفى فى مشروع عاش هنا.. أول من أدخل الحيل الفنية بالأعمال السينمائية

1/28/2024 11:34:30 PM
(MENAFN- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، اسم المخرج نيازى مصطفى فى مشروع عاش هنا، وتم وضع لافتة بعنوانه على باب منزله الذى يقع فى الدقى بالجيزة، لتعريف المارة به.

ولد في أسيوط، أكمل دراسته الجامعية في ألمانيا، والتحق هناك بمعهد الفيلم الألماني - عاد إلى مصر ليعمل مونتيرًا في "ستوديو مصر"، ثم رئيسا للقسم أول من ادخل الحيل الفنية في الأعمال السينمائية .

أول فيلم له كمخرج في العام 1937 وهو فيلم "سلامة في خير" - أخرج للسينما العراقية فيلما وحيدا وهو فيلم "ابن المشرق"، وذلك عام1949 - في عام 1975 بايع مخرجو السينما المصرية نيازي مصطفى شيخا للمخرجين.

كان آخر أفلامه فيلم "القرداتي" في العام الذي قُتل فيه ، "رصيف نمرة 5"، "أبو حديد"، " طاقية الإخفاء"، "عنتر بن شداد"؛"سمراء سيناء" "عنتر وعبلة"، "وهيبة ملكة الغجر"، "أونكل زيزو حبيبي"؛ "صغيرة على الحب”،“الساحرة الصغيرة”،”العتبة جزاز”،“البحث عن فضيحة”،”30 يوم في السجن”،“كنوز”.


عاش هنا








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