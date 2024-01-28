مناقشة أعمال يعقوب الشارونى ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب 2024

(MENAFN
- Youm7) شهدت القاعة الرئيسية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، عقد ندوة بعنوان "التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني"، بمشاركة الدكتورة أميمة جادو، والدكتورة ماجدة إبراهيم، والدكتور سليمان جادو شعيب، وأدارها الكاتب أحمد عبد العليم.
وقدمت الدكتورة ماجدة إبراهيم، الأكاديمية والمتخصصة في أدب الطفل، دراسة عن مسرحية "أبطال بلدنا" التى تعد أول الأعمال المسرحية لـ يعقوب الشاروني وهي عن معارك المنصورة عام 1250 ميلاديا.
وأوضحت "إبراهيم" أن المسرحية نشرت عام 1960 ونال عنها يعقوب الشارونى جائزة تسلمها من الرئيس جمال عبد الناصر، حيث استعرض فيها كم الخراب الذي حل على يد الصليبيين في معارك المنصورة وجرائمهم فى حق المصريين.
وقالت الدكتورة أميمة جادو، الأكاديمية والمتخصصة فى أدب الطفل، إنها قدمت أكثر من 15 دراسة في أعمال رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، مشيرة إلى أنها تعلمت وتتلمذت على يديه بقراءة "الكتب الخضراء" التى كانت تصدر له عن دار المعارف حتى تخرجها ومناقشتها رسالة الدكتوراه وتقديم دراسات عنه.
وأضافت "جادو" أنها اختارت عينة عمدية من أعمال يعقوب الشاروني، حيث اكتشفت أن أغلبها يقدم إشارة للتراث وتقدم تناص للتاريخ.
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