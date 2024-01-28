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مناقشة أعمال يعقوب الشارونى ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب 2024

1/28/2024 11:34:30 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت القاعة الرئيسية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، عقد ندوة بعنوان "التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني"، بمشاركة الدكتورة أميمة جادو، والدكتورة ماجدة إبراهيم، والدكتور سليمان جادو شعيب، وأدارها الكاتب أحمد عبد العليم.



وقدمت الدكتورة ماجدة إبراهيم، الأكاديمية والمتخصصة في أدب الطفل، دراسة عن مسرحية "أبطال بلدنا" التى تعد أول الأعمال المسرحية لـ يعقوب الشاروني وهي عن معارك المنصورة عام 1250 ميلاديا.



وأوضحت "إبراهيم" أن المسرحية نشرت عام 1960 ونال عنها يعقوب الشارونى جائزة تسلمها من الرئيس جمال عبد الناصر، حيث استعرض فيها كم الخراب الذي حل على يد الصليبيين في معارك المنصورة وجرائمهم فى حق المصريين.



وقالت الدكتورة أميمة جادو، الأكاديمية والمتخصصة فى أدب الطفل، إنها قدمت أكثر من 15 دراسة في أعمال رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، مشيرة إلى أنها تعلمت وتتلمذت على يديه بقراءة "الكتب الخضراء" التى كانت تصدر له عن دار المعارف حتى تخرجها ومناقشتها رسالة الدكتوراه وتقديم دراسات عنه.



وأضافت "جادو" أنها اختارت عينة عمدية من أعمال يعقوب الشاروني، حيث اكتشفت أن أغلبها يقدم إشارة للتراث وتقدم تناص للتاريخ.












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