نشر قصيدة إدغار آلان بو منذ 179 عامًا.. كيف كانت حياته؟

MENAFN - Youm7) نُشرت في مثل هذه الأيام، وبالتحديد29 يناير من عام 1845م، قصيدة إدغار آلان بو ، الشهيرة بـ"الغراب"، والتى تبدأ بعبارة "ذات مرة في منتصف الليل الكئيب"، في صحيفة نيويورك إيفيننج ميرور.يعكس عمل أدغار آلان بو، المظلم والمروع حياته المضطربة والصعبة، حيث إنه ولد في بوسطن عام 1809، وعندما بلغ الثالثة من عمره، كان والده قد هجر الأسرة وتوفيت والدته، وتركته فى رعاية تاجر التبغ الثرى، وبعد التحاقه بالمدرسة فى إنجلترا، التحق "بو" بجامعة فيرجينيا فى عام 1826.وفقا لما ذكره موقع هيستورى.اضطر "بو" إلى ترك المدرسة بعد ثمانية أشهر فقط، ثم خدم لمدة عامين فى الجيش الأمريكى وحصل على تعيين فى وست بوينت، وتم طرده من الأكاديمية بسبب مخالفات القواعد، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.كان بو، داكن البشرة ووسيمًا ومكتئبًا، نشر ثلاثة أعمال شعرية في ذلك الوقت، ولم يحظ أي منها باهتمام، في عام 1836، أثناء عمله كمحرر في جريدة فيرجينيا، تزوج من ابنة عمه البالغة من العمر 13 عامًا، كما أكمل أول عمل روائي كامل وهو آرثر جوردون بيم ونُشرت الرواية عام 1838.عمل بو محررا في مجلة بيرتون جنتلمان ومجلة جراهام، وأصبح معروفًا بنقده المباشر والقاطع، وكذلك بقصص الرعب المظلمة مثل "سقوط بيت آشر" و"القلب الواشي"، في هذا الوقت أيضًا، بدأ بو في كتابة قصص غامضة،مثل "جرائم القتل في شارع المشرحة" و"الرسالة المسروقة" - وهى الأعمال التي أكسبته سمعة باعتباره أبو القصة البوليسية الحديثة.في عام 1844، انتقلت عائلة بو إلى مدينة نيويورك، وحقق نجاحًا مذهلاً في العام التالي بقصيدته "الغراب"، بينما كان بو يعمل على إطلاق مجلة برودواي - التي سرعان ما فشلت، مرضت زوجته فيرجينيا وتوفيت بسبب مرض السل في أوائل عام 1847.دفعته وفاة زوجته إلى مزيد من إدمان الكحل وتعاطي المخدرات، بعد أن انخرط مع العديد من النساء، عاد بو إلى ريتشموند في عام 1849 وأعلن خطبته على فتاة ولكن قبل الزفاف، توفي بو فجأة.

ظهرت بعدها الكثير من النظرات حول وفاة "بو" وكان أبرزها أنه توفى بسبب مضاعفات إدمان الكحول، بالإضافة إلى احتمالات الإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب والصرع والسل، وكان من أكثر الاحتمالات التى أثارت الاهتمام هو وفاة "بو" بسبب داء الكلب وهو الداء الذي يؤدي إلى الهذيان ثم التفاقم بالإضافة إلى صعوبة شرب الماء وهو ما لوحظ عليه في سجلات المستشفى قبل أيام من وفاته.



