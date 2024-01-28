تعملها إزاي؟.. كيفية تتبع الأصدقاء والعائلة على أندرويد

MENAFN - Youm7) يدرك الكثير منا تمامًا الطرق العديدة التي يمكن من خلالها تتبعنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لكن معرفة مكان وجود الأصدقاء والعائلة الموثوقين يمكن أن يكون مفيدًا في كثير من الأحيان، وهو شيء يمكنك القيام به من هاتفAndroid الخاص بك، وفقًا لموقع theverge.

جدير بالذكر في البداية أنك تظل متحكمًا في من يمكنه رؤيتك ومتى - ويمكنك إيقاف مشاركة الموقع في أي وقت إذا تحول شخص ما في حياتك من موضع الثقة إلى موضع عدم الثقة.

مشاركة الموقع عبر خرائط جوجل

الخيار الأكثر وضوحًا لمشاركة الموقع على نظام Android هو خرائط

Google ، حيث يتم تثبيتها مسبقًا (ومتوفرة على أجهزة iPhone أيضًا

يمكن أن تكون مشاركة الموقع ترتيبًا في اتجاه واحد أو في اتجاهين، بحيث يمكنك رؤية أشخاص آخرين دون رؤيتك إذا كنت تريد (وإذا سمحوا بذلك)، إذا كنت تريد جعل موقعك مرئيًا، فستحتاج إلى تمكين تتبع الموقع على هاتفك: من الإعدادات في

Android، اضغط فوق الموقع، ثم قم بتمكين خيار استخدام الموقع.

لبدء مشاركة موقعك

1- افتح خرائط Google على هاتفك، وانقر على الصورة الرمزية لحساب Google الخاص بك (أعلى اليمين)، ثم حدد مشاركة الموقع.

2- اضغط فوق مشاركة جديدة لبدء مشاركة موقعك مع شخص جديد.

3- قرارك الأول هو مدة مشاركة موقعك: استخدم الأزرار + (زائد) أو - (ناقص) لتعيين فترة زمنية تتراوح بين 15 دقيقة وتسع ساعات.

4- حدد حتى تقوم بإيقاف تشغيل هذا إذا كنت تفضل أن تتمكن جهة الاتصال هذه من رؤية موقعك حتى تقرر خلاف ذلك.

5- اختر جهة اتصال من قائمة الاقتراحات، أو اضغط على "المزيد" لاختيار جهة اتصال مختلفة.

تتلقى جهة الاتصال التي اخترتها بعد ذلك تنبيهًا في خرائط Google يفيد بأنك تشارك موقعك معهم، سيكون لديهم خيار مشاركة موقعهم مرة أخرى، ولكن ليس عليهم القيام بذلك.

مشاركة الموقع باستخدام تطبيقات أخرى

قد تحتوي التطبيقات الأخرى على هاتفك على نوع من ميزات مشاركة الموقع المضمنة فيها أيضًا، في واتساب، على سبيل المثال، يمكنك الضغط على أيقونة مشبك الورق "الارفاق" في أسفل المحادثة، ثم الضغط على الموقع للسماح لشخص ما بمعرفة مكانك لمدة تصل إلى ثماني ساعات.

يمكن مشاركة المواقع مع أصدقائك وعائلتك في Snapchat

أيضًا عبر Snap Map اضغط على أيقونة دبوس الخريطة (أسفل اليسار) على الشاشة الرئيسية لمعرفة مكان جميع جهات الاتصال الخاصة بك

أو على الأقل جهات الاتصال التي تشارك موقعها معك، اضغط على أيقونة الترس الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى لتعيين أي من أصدقائك يمكنه رؤية مكانك.