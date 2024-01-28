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بعد مرور 20 عامًا على تأسيس فيس بوك.. هل يتخلى زوكربيرج عن قيادة ميتا؟

1/28/2024 11:34:27 PM
(MENAFN- Youm7) كان مارك زوكربيرج يقود فيس بوك منذ تأسيسه قبل 20 عامًا تقريبًا، على عكس بعض المؤسسين الآخرين لشركات التكنولوجيا الكبرى، ولم يقم الرئيس التنفيذي لشركة Meta بتسليم زمام الأمور بعد إلى شخص آخر، علي سبيل المثال، تنحى كل من جيف بيزوس من أمازون ولاري بيج من جوجل عن منصبيهما وأفسحا الطريق للجيل القادم بعد فترة عمل طويلة في شركتيهما.

ووفقاً لموقع businessinsider، لا يزال زوكربيرج مسيطرًا بقوة، ويراهن على المدى الطويل على اتجاهات مثل metaverse والذكاء الاصطناعي، وهي ليست رخيصة ولا تضمن الفوز في سباق شركات التكنولوجيا الكبرى.

لقد ألقى تلميحات الأسبوع الماضي في مقطع فيديو حول خطة ميتا الكبرى لتطوير الذكاء العام الاصطناعي (AGI) - وهو قطاع ساهمت فيه العديد من شركات التكنولوجيا منذ إطلاق ChatGPT.

ولم يكشف زوكربيرج عن جميع أوراقه بشأن موعد حدوث خطط الذكاء الاصطناعي العام، أو كيف يمكن أن يبدو وفقاً
لمقابلته مع The Verge.

أرتفع سهم Meta بنسبة 168٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مما دفع قيمتها إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار وصافي ثروة Zuck إلى 142 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

تكبد أيضاً قسم Meta's Reality Labs ، الذي يضم تقنية الواقع الافتراضي الخاصة به، خسائر تراكمية بقيمة 47 مليار دولار منذ عام 2019، وتخطط Meta للاستمرار في إنفاق الأموال عليها، على الرغم من أنها ربما لن تؤتي ثمارها، وفقًا لأحد مسؤولي Meta exec.







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