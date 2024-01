تأجيل طرح لعبة Open Roads لمدة شهر.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث عن أن استوديو الألعاب "أنابورنا" قرر تأخير إصدار لعبة المغامرات السردية القادمة، Open Roads، لبضعة أسابيع حتى يتمكن الفريق من إجراء المزيد من التحسينات، ومن المقرر الآن إصدارها في 28 مارس بدلاً من الموعد المقرر أصلاً في 22 فبراير، وقد تم اتخاذ القرار "لضمان التجربة الأكثر صقلًا للاعبين"، حسبما صرح متحدث باسم أنابورنا لموقعEngadget.

Open Roads هي لعبة قيادة تجري أطوارها في عالم مفتوح والذي تم استيحاءه بشكل واضح من Burnout: Paradise،

ستكون في هذه اللعبة حرا في القيادة عبر جزيرة صحراوية مليئة بالتحديات، بمجرد أن ترى تحديا يثير إعجابك، فإن كل ما ستحتاج إلى فعله هو الضغط على الزر المناسب ثم الشروع في خوضه.

تبدو لعبة Open Roads وكأنها مزيج من لعبة Gone Home وLife is Strange وWhat Remains of Edith Finch بأفضل طريقة ممكنة، يتناغم أسلوب الكتابة والتمثيل الصوتي والرسوم المتحركة في الدقائق القليلة الأولى من اللعبة لإنشاء عالم واقعي يبعث على الحنين ومليء بشخصيات مفعمة بالحيوية.