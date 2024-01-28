Monday, 29 January 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأجيل طرح لعبة Open Roads لمدة شهر.. اعرف التفاصيل

1/28/2024 11:34:27 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن استوديو الألعاب "أنابورنا" قرر تأخير إصدار لعبة المغامرات السردية القادمة، Open Roads، لبضعة أسابيع حتى يتمكن الفريق من إجراء المزيد من التحسينات، ومن المقرر الآن إصدارها في 28 مارس بدلاً من الموعد المقرر أصلاً في 22 فبراير، وقد تم اتخاذ القرار "لضمان التجربة الأكثر صقلًا للاعبين"، حسبما صرح متحدث باسم أنابورنا لموقع
Engadget.

Open Roads هي لعبة قيادة تجري أطوارها في عالم مفتوح والذي تم استيحاءه بشكل واضح من Burnout: Paradise،
ستكون في هذه اللعبة حرا في القيادة عبر جزيرة صحراوية مليئة بالتحديات، بمجرد أن ترى تحديا يثير إعجابك، فإن كل ما ستحتاج إلى فعله هو الضغط على الزر المناسب ثم الشروع في خوضه.

تبدو لعبة Open Roads وكأنها مزيج من لعبة Gone Home وLife is Strange وWhat Remains of Edith Finch بأفضل طريقة ممكنة، يتناغم أسلوب الكتابة والتمثيل الصوتي والرسوم المتحركة في الدقائق القليلة الأولى من اللعبة لإنشاء عالم واقعي يبعث على الحنين ومليء بشخصيات مفعمة بالحيوية.









MENAFN28012024000132011024ID1107779069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث