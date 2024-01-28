تأجيل طرح لعبة Open Roads لمدة شهر.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث عن أن استوديو الألعاب "أنابورنا" قرر تأخير إصدار لعبة المغامرات السردية القادمة، Open Roads، لبضعة أسابيع حتى يتمكن الفريق من إجراء المزيد من التحسينات، ومن المقرر الآن إصدارها في 28 مارس بدلاً من الموعد المقرر أصلاً في 22 فبراير، وقد تم اتخاذ القرار "لضمان التجربة الأكثر صقلًا للاعبين"، حسبما صرح متحدث باسم أنابورنا لموقعEngadget.

Open Roads هي لعبة قيادة تجري أطوارها في عالم مفتوح والذي تم استيحاءه بشكل واضح من Burnout: Paradise،

ستكون في هذه اللعبة حرا في القيادة عبر جزيرة صحراوية مليئة بالتحديات، بمجرد أن ترى تحديا يثير إعجابك، فإن كل ما ستحتاج إلى فعله هو الضغط على الزر المناسب ثم الشروع في خوضه.

تبدو لعبة Open Roads وكأنها مزيج من لعبة Gone Home وLife is Strange وWhat Remains of Edith Finch بأفضل طريقة ممكنة، يتناغم أسلوب الكتابة والتمثيل الصوتي والرسوم المتحركة في الدقائق القليلة الأولى من اللعبة لإنشاء عالم واقعي يبعث على الحنين ومليء بشخصيات مفعمة بالحيوية.







