كيفية استخدام قوائم تشغيل موسيقى أبل الجماعية اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) قدمت Apple قوائم تشغيل Apple Music التعاونية، وتتيح لك هذه الميزة أخذ أي من قوائم التشغيل الموجودة لديك أو إنشاء قائمة جديدة ثم دعوة الآخرين للانضمام لإضافة الأغاني والاستماع إليها، وفقًا لموقع macrumors.

كيفية التعاون في قائمة التشغيل

افتح تطبيق الموسيقى على جهاز iPhone الخاص بك، وفي علامة التبويب "المكتبة"، حدد قوائم التشغيل.اضغط على قائمة تشغيل جديدة، وقم بتسمية قائمة التشغيل الخاصة بك وأضف صورة إذا رغبت في ذلك، ثم اضغط على "إنشاء".

من هنا، يمكنك إما البدء في إضافة الموسيقى إلى قائمة التشغيل، أو البدء في دعوة مستخدمين آخرين إليها، اضغط على الأيقونة المستديرة التي تبدو كشخص في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

إذا كنت تريد الموافقة على المتعاونين، فانقر على المفتاح، وإلا فسيتمكن أي شخص لديه الرابط من الانضمام، ثم اضغط على بدء التعاون.

قم بمشاركة الرابط باستخدام أحد الخيارات الموجودة في ورقة المشاركة، لاحظ أن الروابط صالحة لمدة سبعة أيام فقط.

بمجرد انضمام شخص ما إلى قائمة التشغيل، يمكنه البدء في المساهمة فيها، إذا كنت تريد في أي وقت عرض المشاركين، أو إزالة شخص ما، أو نسخ رابط قائمة التشغيل مرة أخرى، فما عليك سوى الضغط على الأيقونة المكونة الآن من صورتين ظليتين لشخصين، يمكنك أيضًا استخدام هذه القائمة لإنشاء رمز QR للسماح للأشخاص بالوصول إلى قائمة التشغيل.





عندما يبدأ المشاركون في التعاون، سيتضمن كل مسار صورة للشخص الذي أضافه، وعند تشغيل أغنية، سترى أيضًا من ساهم بالمسار في قائمة التشغيل.