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عشرات آلاف الإسبان يتظاهرون في محاولة أخيرة ضد قانون العفو عن انفصالي كاتالونيا

1/28/2024 11:32:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر عشرات آلاف الإسبان في مدريد تنديدا بقانون العفو عن انفصاليين كاتالونيين متورطين في محاولة انفصال عام 2017، في محاولة أخيرة عشية عرضه على البرلمان.
وشارك في التظاهرة التي دعا إليها الحزب الشعبي المحافظ، 45 ألف شخص، بحسب الشرطة في مدريد.
وسيتم الثلاثاء أمام اعضاء البرلمان تقديم قانون العفو الذي سمح لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالبقاء في منصبه لأربع سنوات أخرى، والذي سيستفيد منه الانفصاليون الكاتالونيون المتهمون بـ «الإرهاب»، وفي مقدمهم كارليس بوتشيمون، رئيس الحزب الانفصالي «معا من أجل كاتالونيا».
ولوح متظاهرون بالأعلام الإسبانية، بينما حمل آخرون الأعلام الأوروبية في ساحة إسبانيا الشهيرة.
وشارك في التظاهرة ألبرتو نونييس، زعيم الحزب الشعبي ومنافس سانشيز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يوليو2023، واعدا «بإنقاذ إسبانيا ديموقراطيا وبأن يعيد للإسبان حقهم في بلد لم يختاروه».
وكان برفقته رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي ورئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «لا للعفو!».
وحضرت سيلفيا سوبرال (64 عاما) للاحتجاج على «هذه الحكومة الخائنة» التي تريد «تدمير الأمة الإسبانية» ودعت إلى «انتخابات جديدة».
ورأت في عودة بوتشيمون المحتملة «إهانة» ما لم تكن «لدخوله السجن».
وجاءت بيبا سانشيز (70 عاما) وهي من سكان مدريد، كي «تدافع عن الدستور الإسباني»، معربة عن اسفها لأن العفو «سيصبح قانونيا الآن».
ويبدو «من غير المقبول» بالنسبة لدييغو غارسيا (72 عاما) منح العفو لهؤلاء الأشخاص المدانين بـ«الإرهاب المحض».
كما يعارض حزب فوكس اليميني المتطرف تدابير العفو هذه، وكان قد نظم العديد من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف في الأشهر الأخيرة، لاسيما أمام مقر الحزب الاشتراكي، حيث هتف نشطاؤه أن رئيس الوزراء «ديكتاتور».
وتمكن سانشيز خصوصا من كسب تأييد الحزب الانفصالي في كاتالونيا «معا من أجل كاتالونيا» (خونتس بير كاتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا قبل ست سنوات هربا من إجراءات قضائية، على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
ولقاء دعم سانشيز ومنحه أصوات الحزب السبعة، حصل بوتشيمون من رئيس الوزراء على وعد بإقرار قانون عفو عن مئات الملاحقين قضائيا بسبب دورهم في مسعى كاتالونيا للاستقلال.

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