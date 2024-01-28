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انتخاب رئيس حكومة من الأقلية الألبانية للمرة الأولى في مقدونيا الشمالية

1/28/2024 11:32:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب برلمان مقدونيا الشمالية طلعت جافيري رئيسا مؤقتا للحكومة ليصبح أول عضو في الأقلية الألبانية يتولى رئاسة الحكومة في هذا البلد.
وانتخب جافيري، البالغ 61 عاما الذي ستضم حكومته وزراء من المعارضة، بغالبية 65 صوتا من أصل 120 في البرلمان. وامتنع نواب حزب المعارضة الرئيسي VMRO-DPMNE عن التصويت.
وقال جافيري أمام النواب «أعتزم الدفاع عن التوازن الاثني والانسجام بين مجتمعاتنا»، متحدثا على التوالي باللغة المقدونية ثم الألبانية.
وجافيري عضو الاتحاد الديموقراطي للاندماج، أبرز حزب من الاقلية الألبانية والذي كان ضمن الائتلاف الحاكم لمدة 20 عاما، هو وزير سابق للدفاع، وتولى أيضا منصب رئيس البرلمان لست سنوات.
وأكد جافيري «لا يهم ما إذا كانت هذه حكومة ليوم واحد أو لمئة يوم، فأنا أعتزم القيام بعملي بطريقة احترافية تماما، ولن أسمح بأي نوع من التلاعب بالعملية الانتخابية».
وينتمي حوالى ربع سكان مقدونيا الشمالية البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة الى الأقلية المتحدرة من أصول ألبانية. ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة عام 1991، تزايدت التوترات الاثنية.
وفي عام 2001 اندلعت لمدة ستة أشهر مواجهات بين مقاتلين ألبان والقوات الحكومية، في نزاع لم ينته إلا بتدخل المجتمع الدولي.
ونص اتفاق السلام خصوصا على اعطاء مزيد من الحقوق للأقلية الألبانية التي كانت تشكو من التمييز بحقها.
وهدأت التوترات بعد ذلك. وعلى مر السنوات، تم انتخاب ممثلين للمجموعة الألبانية وتعيين آخرين في مناصب مهمة لكن لم يسبق أن تسلم أحدهم رئاسة الحكومة.

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