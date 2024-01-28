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إيران تصادر سفينة أجنبية وتعتقل طاقمها بتهمة تهريب الوقود

1/28/2024 11:32:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إيران أنها صادرت سفينة أجنبية كانت تهرب وقودا في الخليج، واعتقلت 14 من أفراد طاقمها، حسبما أفادت وسيلة إعلام محلية.
وقالت وكالة «تسنيم» للأنباء شبه الرسمية إن «القوات البحرية التابعة للحرس الثوري صادرت سفينة ترفع علم دولة أوقيانوسيا قبالة سواحل ميناء بوشهر جنوب غرب إيران وكانت تحمل مليوني ليتر من وقود الديزل المهرب».
ويعد سعر هذا الوقود من الأدنى في العالم، مما يجعل تهريبه إلى بلدان أخرى مربحا أكثر.
وأضافت الوكالة أنه «تم إلقاء القبض على 14 من طاقم السفينة، وهم من دولتين آسيويتين»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وتعلن القوات الإيرانية بانتظام مصادرة سفن تنقل الوقود بشكل غير قانوني في الخليج.
وصادرت إيران في 12 الجاري ناقلة نفط في خليج عمان، ردا على ما وصفته بـ «سرقة» الولايات المتحدة شحنة كبيرة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، وذلك على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وفي سبتمبر2023، صادرت إيران ناقلتي نفط ترفعان علم بنما وتنزانيا، كانتا تحملان أكثر من 1.5 مليون ليتر من الوقود الإيراني، واعتقلت 37 من أفراد طاقم السفينتين، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

MENAFN28012024000130011022ID1107779055

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