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متظاهرون إسرائيليون يمنعون دخول مساعدات إنسانية إلى غزة

1/28/2024 11:32:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منعت تظاهرة لمطالبين بالافراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى جنوب غزة، من العبور إلى القطاع الذي تنبه الأمم المتحدة الى إنه على شفير كارثة.
وقالت هيئة تنسيق أنشطة الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات» إن «نحو 200 متظاهر» مرتبطين بأقارب الرهائن تجمعوا قرب معبر كرم أبو سالم وطالبوا بعدم وصول المساعدات إلى قطاع غزة إلا بعد إطلاق سراح الرهائن وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن محيط المعبر أصبح «منطقة عسكرية مغلقة».
وقالت المتظاهرة شوشي ستريكوفسكي لوكالة «فرانس برس»: «لا نريد أن يدخل أي شيء إلى غزة لأن كل ما يمر من مصر إلى غزة يذهب مباشرة إلى الإرهابيين ونحن لا نريد ذلك».
وأعرب مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) عن أسفه «لعدم القدرة على إيصال الغذاء والماء والمساعدات الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا».
وتدخل المساعدات إلى قطاع غزة حيث يعيش 2.4 مليون نسمة، عبر معبري رفح على الحدود مع مصر وكرم أبوسالم في جنوب إسرائيل.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد قالت يوم الجمعة الماضي إن إسرائيل يجب أن تتخذ «خطوات فورية» لتمكين توفير «المساعدات الإنسانية التي يحتاج اليها الفلسطينيون بشكل عاجل».

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