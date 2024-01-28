بوركينا فاسو ومالي والنيجر تغادر إكواس ابتعدت عن مبادئ المؤسسين

(MENAFN
- Al-Anbaa) قررت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر سحب بلدانها بـ «مفعول فوري» من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، المنظمة الإقليمية التي تضم 15 عضوا.
وأعلنت الدول الثلاث، في بيان مشترك أمس، أن قادة دول الساحل الثلاث «مع تحملهم كل مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».
وأوضح البيان الثلاثي المشترك أن إكواس «تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها».
وأضاف البيان انه «بعد 49 عاما من وجود المجموعة، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مثل آبائها المؤسسين والوحدة الافريقية».
واعتبرت الدول الثلاث أن العقوبات المفروضة عليها من جنب «إكواس» تمثل «موقفا غير عقلاني وغير مقبول» في وقت «قررت هذه الدول أن تأخذ مصيرها بأيديها»، في إشارة إلى الانقلابات التي أطاحت بالأنظمة المدنية.
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