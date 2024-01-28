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بوركينا فاسو ومالي والنيجر تغادر إكواس ابتعدت عن مبادئ المؤسسين

1/28/2024 11:32:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قررت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر سحب بلدانها بـ «مفعول فوري» من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، المنظمة الإقليمية التي تضم 15 عضوا.
وأعلنت الدول الثلاث، في بيان مشترك أمس، أن قادة دول الساحل الثلاث «مع تحملهم كل مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».
وأوضح البيان الثلاثي المشترك أن إكواس «تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها».
وأضاف البيان انه «بعد 49 عاما من وجود المجموعة، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مثل آبائها المؤسسين والوحدة الافريقية».
واعتبرت الدول الثلاث أن العقوبات المفروضة عليها من جنب «إكواس» تمثل «موقفا غير عقلاني وغير مقبول» في وقت «قررت هذه الدول أن تأخذ مصيرها بأيديها»، في إشارة إلى الانقلابات التي أطاحت بالأنظمة المدنية.

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