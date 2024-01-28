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داعش يتبنى هجومآ مسلحآ على كنيسة إيطالية بإسطنبول

1/28/2024 11:32:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتخاذ «التدابير اللازمة» للقبض على منفذي الهجوم المسلح على كنيسة سانتا ماريا الإيطالية في منطقة «صاري ير» في إسطنبول خلال مراسم دينية أمس، وأدى إلى مقتل شخص الأقل، وتحدثت وسائل إعلامية محلية عن سقوط عدد من الجرحى.
وأعلن تنظيم داعش الأرهابى فى وقت لاحق مسئوليته عن الهجوم
وتقدم اردوغان بتعازيه لعائلة ضحية الهجوم على ما أفاد مكتبه.
وقال الرئيس التركي الذي اتصل بمسؤولين محليين وبكاهن الكنيسة، إنه «يتم اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن».
وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا إن الهجوم نفذه مسلحان ملثمان.
وأشار يرليكايا إلى فتح تحقيق من أجل العثور على المهاجمين اللذين فرا من الموقع بعد إطلاق النار.
ولفت إلى أن شخصا كان يشارك في المراسم توفي بعد الهجوم المسلح.
وشدد بالقول «ندين بشدة هذا الهجوم الدنيء».
وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية وجود عناصر الشرطة وسيارة إسعاف أمام الكنيسة.
من جهته، قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك إن المهاجمين استهدفا مواطنا أثناء القداس داخل الكنيسة.
وأضاف «تجري قواتنا الأمنية تحقيقا واسع النطاق في المسألة».
وتابع «من يهدد سلام وأمن مواطنينا لن يحقق أهدافه أبدا».
وقد أعرب البابا فرنسيس عن دعمه للكنيسة المستهدفة، وقال في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان إنه يقف «إلى جانب كنيسة سانتا ماريا درابيريس في إسطنبول والتي تعرضت خلال القداس لهجوم مسلح أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى».
بدوره، عبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عن «إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف كنيسة إيطالية في إسطنبول.
وكتب تاجاني على حسابه الرسمي بمنصة «اكس»: «أعرب عن تعازي وإدانتي الشديدة للهجوم الجبان الذي ارتكب ضد كنيسة سانتا ماريا».
وأكد أنه يتابع الوضع مع السفارة الايطالية في أنقرة والقنصلية في اسطنبول، معربا عن «يقينه بأن السلطات التركية ستعتقل المسؤولين».
الجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي أوقفت القوات الأمنية التركية 32 شخصا يشتبه بارتباطهم بأعضاء في تنظيم «داعش» كانوا يخططون لشن هجمات على كنائس ودور عبادة يهودية والسفارة العراقية في تركيا.
وكثفت أنقرة في الأشهر الأخيرة عملياتها ضد أعضاء التنظيم الإرهابي الذي كان قد تبنى عددا من الهجمات الدامية، بينها هجوم خلال عام 2017 في إسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصا.

MENAFN28012024000130011022ID1107779052

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