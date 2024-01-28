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وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

1/28/2024 11:32:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - خديجة حمودة
وكالات: جددت السعودية ومصر امس، التأكيد على المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية والإرادة لتحقيق هذه الهدف.
وأكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، امس على أولوية وقف القتال في قطاع غزة وإدخال المساعدات.
وأضاف ان المملكة تحرص على التنسيق المشترك مع مصر بشأن قضايا المنطقة.
كذلك أوضح الحاجة إلى قرار من المجتمع الدولي يلزم الجميع بخصوص الفلسطينيين، مشددا على رفض العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه مخالف للقانون الدولي. ولفت إلى مواصلة الضغط مع الدول العربية لحماية الشعب الفلسطيني.
من جانبه، جدد وزير الخارجية المصري المطالبة بوقف فوري وشامل لوقف النار في غزة، مؤكدا أن سماح المجتمع الدولي لإسرائيل بانتهاك القوانين الدولية سيوسع الصراع.
كما شدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بإدخال المعدات اللازمة لمساعدة سكان القطاع.
وقال إن القاهرة مندهشة من قرارات بعض الدول بشأن وقف تمويل الأونروا.
وأكد وزير الخارجية المصري حرص القاهرة والرياض على انعقاد آلية التشاور السياسي على المستوى الوزاري بشكل سنوي، بالإضافة إلى المشاورات على كبار المسؤولين بشكل ربع سنوي ما يعكس الأولوية والأهمية التي توليها القاهرة والرياض للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف الموضوعات بشكل معمق ومستمر.
ولفت إلى أن المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها، حيث تأتي في وقت تزداد فيه الأزمات بالمنطقة تعقيدا على نحو بات يحمل مخاطر حقيقة وجسيمة على دول وشعوب المنطقة، ويلقي بتبعات ملموسة على المشهد الدولي الحافل بالأزمات، مؤكدا أنه في هذه اللحظات تزداد أهمية التنسيق بين الأشقاء وتكامل الأدوار، خاصة إذا ما اشتركت الأهداف والرؤى والمصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض، مشيرا إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

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