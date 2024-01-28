بايدن يتوعد بالرد بعد مقتل 3 عسكريين شمال الأردن وعمان الهجوم وقع خارج حدودنا

ترامب: الهجوم على قواتنا أمر مروع يتحمل مسؤوليته بايدن

توعد الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة المسؤولين عن قتل ثلاثة عسكريين أميركيين بقاعدة أميركية في الأردن، في أول هجوم يسقط فيه أميركيون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وجاء وعيد الرئيس بايدن بعد إعلان القيادة الأميركية الوسطى «مقتل 3 جنود وإصابة أكثر من 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة شمال شرق الأردن» قرب الحدود مع سورية، وهو ما اعتبرته وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) «تصعيدا خطيرا».

وذكر مسؤول أميركي أن عدد الإصابات جراء استهداف القاعدة الأميركية زاد على 34. وقال بايدن في بيان «قتل ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قواتنا المتمركزة شمال شرق الأردن».

وأضاف «قلب أميركا مثقل بمقتل 3 جنود في الهجوم على قواتنا شمال شرقي الأردن»، وأضاف «لا يساور أحد الشك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين عن هذا الحادث». وتعهد الرئيس الأميركي بالمحافظة «على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا وبمكافحة الإرهاب»، وقال «نجمع المعلومات عن هذا الهجوم ونعلم أنه تم تنفيذه من قبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران» تعمل في سورية والعراق.

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب الأميركي للرد بقوة على استهداف القوات الأميركية في برج «تي 22». وقال مايك جونسون: علينا أن نبعث رسالة للعالم أننا لن نتسامح مع الهجوم على قواتنا.

بدوره، قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام «إن الإيرانيين لا يأبهون لتحذيرات الرئيس بايدن»، مشددا على أن «الرد الوحيد على الهجوم على قواتنا هو استهداف الإرهابيين في إيران وخارجها».

وأعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين، أن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.

وقال الوزير الأردني لقناة «المملكة» الرسمية إن «الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن»، موضحا أن «الهجوم استهدف قاعدة التنف في سورية».

من جهة قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن الهجوم على قاعدة أميركية شمال الاردن، والذي اسفر عن قتل 3 جنود اميركيين واصابة آخرين، «امر مروع».

واضاف ترامب في تعليقه على الهجوم: «إنه حقا امر مروع ويتحمل مسؤوليته بايدن».

إلى ذلك، قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إن مقتل الجنود الأميركيين يظهر أن دعم واشنطن لإسرائيل قد يضعها على خلاف مع العالم الإسلامي بكامله إذا استمرت الحرب في غزة وقد يؤدي ذلك إلى «تفجير كل الأوضاع في المنطقة».

إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية مسلحة مهاجمة أربع قواعد أميركية في سورية والعراق وقاعدة بحرية داخل إسرائيل، وذلك بعد إعلان واشنطن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بطائرة من دون طيار استهدف القوات الأميركية المتمركزة في شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية.

وقالت الفصائل، التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، إنها شنت هجمات بالطائرات المسيرة على ثلاث قواعد أميركية داخل الأراضي السورية، هي: الشدادي والركبان والتنف.

ولم يحدد البيان موعد الهجمات، لكنه أضاف أن الفصائل «هاجمت قاعدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تسمى منشأة زفولون البحرية»، مؤكدة أنها «ستواصل مهاجمة قواعد الأعداء».