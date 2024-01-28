بايدن يتوعد بالرد بعد مقتل 3 عسكريين شمال الأردن وعمان الهجوم وقع خارج حدودنا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ترامب: الهجوم على قواتنا أمر مروع يتحمل مسؤوليته بايدن
توعد الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة المسؤولين عن قتل ثلاثة عسكريين أميركيين بقاعدة أميركية في الأردن، في أول هجوم يسقط فيه أميركيون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وجاء وعيد الرئيس بايدن بعد إعلان القيادة الأميركية الوسطى «مقتل 3 جنود وإصابة أكثر من 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة شمال شرق الأردن» قرب الحدود مع سورية، وهو ما اعتبرته وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) «تصعيدا خطيرا».
وذكر مسؤول أميركي أن عدد الإصابات جراء استهداف القاعدة الأميركية زاد على 34. وقال بايدن في بيان «قتل ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قواتنا المتمركزة شمال شرق الأردن».
وأضاف «قلب أميركا مثقل بمقتل 3 جنود في الهجوم على قواتنا شمال شرقي الأردن»، وأضاف «لا يساور أحد الشك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين عن هذا الحادث». وتعهد الرئيس الأميركي بالمحافظة «على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا وبمكافحة الإرهاب»، وقال «نجمع المعلومات عن هذا الهجوم ونعلم أنه تم تنفيذه من قبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران» تعمل في سورية والعراق.
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب الأميركي للرد بقوة على استهداف القوات الأميركية في برج «تي 22». وقال مايك جونسون: علينا أن نبعث رسالة للعالم أننا لن نتسامح مع الهجوم على قواتنا.
بدوره، قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام «إن الإيرانيين لا يأبهون لتحذيرات الرئيس بايدن»، مشددا على أن «الرد الوحيد على الهجوم على قواتنا هو استهداف الإرهابيين في إيران وخارجها».
وأعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين، أن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.
وقال الوزير الأردني لقناة «المملكة» الرسمية إن «الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن»، موضحا أن «الهجوم استهدف قاعدة التنف في سورية».
من جهة قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن الهجوم على قاعدة أميركية شمال الاردن، والذي اسفر عن قتل 3 جنود اميركيين واصابة آخرين، «امر مروع».
واضاف ترامب في تعليقه على الهجوم: «إنه حقا امر مروع ويتحمل مسؤوليته بايدن».
إلى ذلك، قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إن مقتل الجنود الأميركيين يظهر أن دعم واشنطن لإسرائيل قد يضعها على خلاف مع العالم الإسلامي بكامله إذا استمرت الحرب في غزة وقد يؤدي ذلك إلى «تفجير كل الأوضاع في المنطقة».
إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية مسلحة مهاجمة أربع قواعد أميركية في سورية والعراق وقاعدة بحرية داخل إسرائيل، وذلك بعد إعلان واشنطن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بطائرة من دون طيار استهدف القوات الأميركية المتمركزة في شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية.
وقالت الفصائل، التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، إنها شنت هجمات بالطائرات المسيرة على ثلاث قواعد أميركية داخل الأراضي السورية، هي: الشدادي والركبان والتنف.
ولم يحدد البيان موعد الهجمات، لكنه أضاف أن الفصائل «هاجمت قاعدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تسمى منشأة زفولون البحرية»، مؤكدة أنها «ستواصل مهاجمة قواعد الأعداء».
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