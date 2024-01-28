أفراح آل راشد

أفراح آل راشد
التاريخ
1/28/2024 11:32:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل أبناء هايف مطلق آل راشد الهاجري بزفاف ابنيهم عبدالعزيز ونواف هايف آل راشد بحضور جمـــع من الشخصيات والأهــــل والأصدقاء الذين قدموا المبــــاركــة والتــهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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