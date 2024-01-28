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أفراح آل راشد

1/28/2024 11:32:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل أبناء هايف مطلق آل راشد الهاجري بزفاف ابنيهم عبدالعزيز ونواف هايف آل راشد بحضور جمـــع من الشخصيات والأهــــل والأصدقاء الذين قدموا المبــــاركــة والتــهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.


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