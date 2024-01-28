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الاعتداد بأنفسنا

1/28/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمضي بنا الحياة بحلوها ومرها.. بخيرها وشرها، نضحك في معظم الأحيان جهرا ونبكي أحيانا أخرى سرا.. نتقاسم لحظاتنا الجميلة مع أقارب اعتدنا وجودهم منذ الطفولة في حياتنا.. ألفنا ابتسامتهم، أحاديثهم، ضحكاتهم، التي تنعش من الداخل أرواحنا.
ومن منا لا يحب أقاربه، أحبابه ولا يمني النفس بلقائهم في أقرب الآجال؟ من منا لا يرى التماسك والتمسك والرسوخ إلا بجانبهم؟ ومن منا قد يستطيع ان يتخيل فرحا بعيدا عن أحضانهم؟! فالأقارب حب، انتساب، وانتماء.
الأقارب دفء واحتواء: ومن أجمل المقولات التي قرأتها للدكتور علي الطنطاوي، رحمه الله هي تلك التي يقول فيها «تمسكوا بأحبتكم جيدا، وعبروا لهم عن حبكم، واغفروا زلاتهم فقد ترحلون أو يرحلون يوما ما وفي القلب لهم حديث وشوق، واحذروا ان تخيطوا جراحكم قبل تنظيفها من الداخل (ناقشوا، برروا، اشرحوا، اعترفوا، تنازلوا) فالحياة قصيرة جدا لا تستحق كل هذا الحقد، الحسد، البغض، قطع الرحم، غدا سنكون ذكرى فقط، والموت لا يستأذن.
لكن!!
الآن للأسف وفي هذا الزمن الغريب الذي نعيشه، قد يكون الاقارب احيانا جنة وقد يصبحون جحيما، فلا تستغرب أبدا حين تجد بعضا بل كثيرا من الاقرباء يكرهونك لأسباب تعنيهم هم لا تعنيك، فيوسف عليه السلام ألقي في الجب من قبل اخوته لأن أباه كان يحبه حبا جما! وابن سلول كره النبي عليه السلام كرها أعمى لمرض في نفسه هو لا في النبي، وإلا النبي كانت تحبه الحجارة والجمادات، ولكن ابن سلول لم يكن يرى من المشهد إلا ما يتعلق به، لهذا قيل لا تبحث في قلوب الكارهين عن سبب!
كما ستجد من اقربائك من يراك أسوأ الناس، وسيصدمك منهم ايضا من نسي خمسين موقفا جميلا منك لأنك قصرت معه مرة واحدة فقط، وستجد منهم من لا يكف عن تجريحك وانتقادك دون سبب!
ومنهم من سيحارب فقط كي يتحكم بنظرة الناس بك، ويغتاظ حسدا من حب الآخرين لك ،،،،،، إلخ.
والسؤال هنا: هل تلك الأمور من مبادئ وأخلاق ديننا الحنيف..؟
الكبر والحقد والحسد سبب كل ما نمر به وتمر به مجتمعاتنا على وجه الخصوص، وهو ذنب يكاد يكون أهم وأعظم من الكفر نفسه، وعلى من؟ على أشخاص نحبهم ويهمنا أمرهم كالأقارب، فيدفعنا ذلك الاعتداد بأنفسنا إلى قطيعة الرحم التي توعد الله عزّ وجلّ من فعلها باللعن والطرد من رحمته، يقول الله عزّ وجلّ (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم).
فالغريب قد تتوقع تلك الامور منه لأنه شخص في حد ذاته يعتبر كـ «عابر سبيل» في درب حياتك..أما القريب فيزعزع كيانك، يجعلك تعيش الألم مرتين، وتتلقى بدل الصفعة صفعتين.. فحتى اللغة لا تستوعب الموقف، فكيف إذن للعقل البشري أن يتقبلها!
أقارب كنت ترى الصدق يتراقص في أعينهم الخادعة وعقولهم المغيبة ومقاصدهم الغادرة وكلماتهم الكاذبة ومشاعرهم الزائفة وضحكاتهم الساخرة، أقارب كنت تحسب نفسك قادرا على مجابهة أقوى العواصف معهم، فكيف لك أن تراهم فجأة أعداء..؟
إنها وبكل بساطة صدمة!
قال الشاعر:
وما ضرني بعيد يجهلني
إنما أوجعني قريب يعرفني..!
صدمة لا تعرف ما تجلياتها وإرهاصاتها سواء عليك او على الفرد او على المجتمع؟
وقد تستغرب بعدها حين تجد الغرباء يسعفونك من جرح الأقرباء، يؤازرونك ويخففون عنك، لتعود وتصمد من جديد، ولنا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام أسوة، الذي خذله أقرباؤه وغدروا به، وأسعفه الغرباء بل وأكرموا مثواه.

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