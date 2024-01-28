Monday, 29 January 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان

1/28/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعد المناسبات الدولية والعالمية فرصا لتثقيف الجمهور العام بشأن القضايا ذات الاهتمام ولحشد الإرادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة المشكلات العالمية وللاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها. ويحتفل العالم في الثاني من فبراير من كل عام باليوم العالمي للأراضي الرطبة، حيث يسلط موضوع هذا العام الضوء على العلاقة الوثيقة بين رفاهية الإنسان الجسدية والعقلية والبيئية وصحة الأراضي الرطبة في العالم.
إن الأراضي الرطبة هي أنظمة بيئية، حيث الماء هو العامل الأساسي الذي يتحكم في البيئة والحياة النباتية والحيوانية المرتبطة بها وتشمل الأراضي الرطبة كلا من المياه العذبة والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية مثل البحيرات والأنهار والمياه الجوفية والمستنقعات والأراضي العشبية الرطبة والواحات ومصاب الأنهار ودلتا ومسطحات المد والجزر والمناطق الساحلية الأخرى والشعاب المرجانية ومواقع الأنشطة البشرية مثل أحواض السمك وحقول الأرز والخزانات.
وللأراضـــي الرطبة أهمية حيوية للناس والطبــيعة لقيــــمة هـــذه النظم الإيكولوجية والفـــوائد والخدمات المنبثقة منها لأنها تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاه الإنسان. وعلى الرغم من أن الأراضي الرطبة تغطي 6% فقط من سطح الأرض فإن 40% من جميع أنواع النباتات والحيوانات تعيش أو تتكاثر فيها، ولأن التنوع البيولوجي للأراضي الرطبة مهم لصحتنا وإمداداتنا الغذائية والسياحة فإن الأراضي الرطبة حيوية للبشر وللأنظمة البيئية الأخرى ولمناخنا إذ إنها تتيح خدمات النظم البيئية الأساسية مثل تنظيم المياه بما في ذلك التحكم في الفيضانات وتنقية المياه.
وتتعرض الأراضي الرطبة إلى بعض المخاطر كالنمو السكاني البشري السريع والإنتاج والاستهلاك غير المستدامين وما يرتبط بذلك من تطور تكنولوجي، بالإضافة إلى الآثار السلبية لتغير المناخ. وتفقد الأراضي الرطبة بمعدل أسرع بـ 3 مرات من الغابات وهي من أكثر النظم البيئية المعرضة للخطر على الأرض ومن الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى فقدانها الصرف والحفر للزراعة والبناء والتلوث والصيد الجائر والاستغلال المفرط للموارد وتغير المناخ.
ونتيجة لفقدان الأراضي الرطبة، حيث يعتقد البعض أنها قاحلة وليست مصادر حية لإتاحة فرص العمل والكسب وخدمات النظم البيئية الأساسية فإن ذلك يسبب تهديد سبل العيش وتفاقم الفقر، خاصة أن أكثر من مليار إنسان في جميع أنحاء العالم يعتمدون على الأراضي الرطبة لكسب عيشهم. ولذلك فإن أحد التحديات الرئيسية حث الحكومات والمجتمعات على تثمين الأراضي الرطبة والاهتمام بها إذ أظهرت الأبحاث أن المناظر الطبيعية للأراضي الرطبة تؤثر بشكل إيجابي على الصحة العقلية وتحمي الأراضي الرطبة 60% من البشر على طول السواحل من هبوب العواصف والأعاصير وأمواج التسونامي.

MENAFN28012024000130011022ID1107779046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث