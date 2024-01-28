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قرار ((العدل الدولية)).. تاريخي

1/28/2024 11:32:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جاء قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ليؤكد أن ما يقوم به هذا الكيان الغاصب المحتل هو جرائم وحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي أنحاء فلسطين أيضا. جاء هذا القرار كأضعف الإيمان للمجتمع الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية التي اقتصرت على تأكيد تلك الجرائم الوحشية. صدر القرار بعد أغلبية ساحقة ضد الكيان الصهيوني المحتل وبناء على الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد الانتهاكات الإسرائيلية في حربها على حركة حماس، حيث بدا أن الكيان المحتل ينتقم من الشعب الفلسطيني بأكمله ويعمل على إبادته بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة في العالم. وإذا ما أردنا أن ننظر لهذا القرار من ناحية أخرى، أي ناحية المراقبين السياسيين والمتابعين لشؤون المنطقة من رؤية بعيدة ومن جانب كم القرارات التي صدرت في الماضي ضد إسرائيل في المحافل الدولية، وعلى رأسها بطبيعة الحال منظمات وهيئات الأمم المتحدة، نقول إن هذا القرار هو قرار تاريخي، إذ جاء ليتصدى لمحاولات إسرائيل لعدم صدوره بهذا الشكل مع حرص أطراف أخرى موالية للكيان الصهيوني بعدم المس بهذا الكيان بأي ضرر. ومع ذلك جاء القرار ليؤكد سياسة العدوان الإسرائيلية في المنطقة والعربدة وسفك الدماء ضد الفلسطينيين دون تمييز.
وأيضا ومن جانب آخر فإن انعكاسات هذا القرار تضع دولة الكيان الصهيوني في خانة وحيدة في المجتمع الدولي منبوذة، مكشوفة بما تفعله في المنطقة من عربدة وإهلاك للحرث والنسل، ويضعها في موقف حرج أمام شعبها أولا وأمام الشعوب والدول الأخرى وخصوصا تلك التي أقامت علاقات معها في السابق ويجعلها تعيد النظر في تلك العلاقات وهو الأمر الذي يوضح الموقف في المنطقة للكثيرين. ومن جانب آخر نقول إن إشادة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السفير جاسم البديوي بقرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل يؤكد جرائم هذا الكيان الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد قرار المحكمة، الأمر الذي يؤكد اجتماع الرؤية في العالم لهذه القضية والحرب التي دخلت في منحى جديد يهدد المنطقة والعالم بشكل عام. والله الموفق.

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