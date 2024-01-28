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كرامة الأرواح البشرية!

1/28/2024 11:32:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغم رعاية الدول الراقية للأفراد والجماعات، ورغم الاهتمام بإجراء التجارب، والدراسات، من أجل تحقيق هدف حماية الإنسان أيا كان داخل حدودها وخارجها، صحة بالأبدان وتكريما للإنسان، عبر القرون والأزمان، وتنفيذا لوصايا أبرزها نصوص الأديان عبر الكتب السماوية وما هدانا إليه الرحمن، نتابع بأسف وقلق وأحزان ما يحصل اليوم والأمس وما هو أبعد من حروب تقشعر لها الأبدان، نتائجها إزهاق أرواح بريئة من بني الإنسان.
آخر هذه الحروب والكوارث ما يحدث في غزة وأمثالها من البلدان الإسلامية وغيرها تشريدا، وترحيل، وقتل بدماء باردة على مدار الساعة، عبر حروب عسكرية وغيرها (يتم من خلالها جميعا قتل الإنسان!)، فهناك الساحات العسكرية، توازيها وقد تواسيها الحروب بالشوارع، حيث كثيرا ما يكون البشر ضحية الطرق بتعدد الحوادث المروعة، وأشدها حزنا وأســفا ولوعة ما يتم تسجيله ضد مـــجهول، ومثلها هروب الجاني بـــعد تنفيذ جريمته عبر الطرق.
هكذا يضيع الناس بين الحروب العسكرية التي تقضي على الأخضر واليابس وحروب الشوارع التي تقتل أيضا وتشرد ضحاياها وأسرهم، وإذا لم يكن بأيدينا شيء نفعله حيال الحروب العسكرية فإن على كل منا أن يبذل جهده في تجنب حوادث الطرق.
يأتي ذلك بطرق مختلفة من خلال تفعيل القوانين وتطبيق كل ما من شأنه ردع المستهترين. كذلك على مرتادي الطرق الالتزام بقوانين المرور وتجنب السرعة القاتلة حماية للنفس وللآخرين، حتى لا يجني الإنسان على أسرته، وكذلك على المجتمع بكامله إذا ما أدت الرعونة إلى إزهاق الأرواح أو حدوث إصابات. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

MENAFN28012024000130011022ID1107779044

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