(MENAFN
- Al-Anbaa) رحمة الله تعالى وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين، فبرحمة الله ترحم الوالدة ولدها، والوالد ولده والوحش والطير في السماء، ومن صور رحمة الله الواسعة قوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون الله لمن يشاء ـ النساء: 48) وكذلك قوله عز من قائل (قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ـ الزمر: 53) ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي (متفق عليه). كما قال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها.
والحقيقة لولا رحمة الله بنا لعاجلنا بالعقوبة، وليس معنى ذلك أن نتواكل ونواصل الذنوب تلو الذنوب، ولكن نسدد ونقارب ولن يرحم الله من لا يرحم الناس فكن رحيما يرحمك الله، وارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، والراحمون يرحمهم الله يقول الشاعر:
بادر الى الخير ياذا اللب واللسن
واشكر لربك ما أولى من المنن
وارحم بقلبك خلق الله كلهم
ينلك رحمته في الموقف الخشن
ومن صور رحمة الله تعالى أنه لا يظلم أحدا، فكل بما جنت يداه مع منح المهلة وقبول التوبة، ولم يحملنا فوق طاقتنا ووهبنا السمع والنطق والبصر. وانظروا وتأملوا قصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا ثم سارع الى الله تائبا فقبل توبته فمن تقرب الى الله شبرا تقرب الله له ذراعا ومن اتى الله يمشي اتاه الله جل وعلا هرولة.
وما اجمل قول ابي نواس:
إن كان لا يرجوك إلا محسن
فبمن يلوذ ويستجير المجرم
ودمتم سالمين.
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