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تشافي يرفع الراية ويترك برشلونة بنهاية الموسم

1/28/2024 11:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن -فاجأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، لاعبي الفريق، بإعلان قرار رحيله في نهاية الموسم، أول من أمس السبت.
جاء ذلك عقب خسارة البارسا بنتيجة 3-5 أمام فياريال بالجولة الـ22 من الدوري الإسباني.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أعلن تشافي قرار رحيله للصحفيين، لكن لم يكن لديه الوقت لإبلاغ لاعبي البارسا، الذين فوجئوا بالأمر.
وأشارت إلى أن تشافي التقى أولا بالرئيس خوان لابورتا وأبلغه بالقرار، ثم انتقل مباشرة إلى إعلانه في المؤتمر الصحفي، بينما اكتشف بعض اللاعبين هذا النبأ في طريق عودتهم إلى المنزل.
وأوضحت، أن تشافي سيشرح أسباب قراره للاعبين، في أول مران عقب مباراة فياريال، وسيبلغ الفريق بأنه كان يفكر في الأمر كثيرا، لكنه اتخذ القرار بشكل سريع في النهاية.
وذكرت أن تشافي سيبلغ اللاعبين، أنه اتخذ القرار الأفضل لبرشلونة، وأنه لا يريد أن يكون سببا في مشكلة تتعلق بالفريق أو النادي، وأنهم بحاجة إلى تغيير الديناميكية مع مدرب جديد.
وعقد لابورتا اجتماعا مع تشافي عقب المباراة، حضره النائب رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو، ومستشار الرئيس إنريك ماسيب، والمسؤول عن فرق الشباب خوان سولير.
وكشفت، أن الاجتماع عقد في غرفة مجاورة للمنصة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لتحليل ما حدث أمام فياريال، سواء على مستوى اللعب أو قرارات التحكيم.
وأشارت، إلى أن الاجتماع كان متوترا للغاية لأنه يأتي في وقت حرج عقب خسارة السوبر والخروج من الكأس، وشهد أصواتا طالبت باتخاذ قرار أكثر حزما.
وأوضحت أن الاجتماع انتهى إلى قرار دعم استمرار تشافي في الفترة الحاسمة من الموسم الحالي، وخصوصا قبل خوض مباراتي نابولي في دوري أبطال أوروبا
وقالت صخيفة "سبورت": "أكدت الإدارة التنفيذية والرياضية في برشلونة ثقتها في عمل تشافي وجهازه الفني، على الرغم من أن المدرب نفسه ألقى بالقنبلة، وأعلن في المؤتمر الصحفي أنه سيغادر النادي في 30 حزيران (يونيو) المقبل".
وصرح تشافي خلال المؤتمر الصحفي: "أريد أن أعلن أنني لن استمر مدربا لبرشلونة بعد 30 حزيران (يونيو) المقبل. تحدثنا مع الرئيس ورافا يوستي وأليخاندرو إتشيفاريا وديكو (أعضاء اللجنة الرياضية)، والطاقم الفني، ونعتقد أن الوضع الحالي يتطلب تغييرا في المسار".
وأضاف "كمنتمي لبرشلونة، لا يمكنني السماح بهذا الوضع. النادي يحتاج لتغيير في الدماء، وهذا سيحرر اللاعبين. نلعب بضغوط كبيرة للغاية".
وأكد أسطورة النادي سابقا أنه يشعر أنه "المسؤول الأول" عن الوضع الحالي "للحالة السلبية للغاية" التي يمر بها الفريق، والذي قال عنها: "إنه "في أحيان كثيرة" لا يجد لها "تفسيرا".
وتابع "لا أريد أن أكون بمثابة عقبة للنادي، أريد أن أكون جزءا من الحل. سأستمر حتى 30 حزيران (يونيو) المقبل، وهذا ما اتفقت عليه مع الرئيس".
كما أقر صاحب الـ44 عاما بأن تولي منصب مدرب برشلونة يعد أمرا قاسيا وصعبا، مضيفا: "تشعر وكأن هناك حالة من عدم الاحترام تجاهك في أحيان كثيرة، ولا يوجد تقدير لما تقدمه من عمل، وهذا أمر منهك للغاية على المستويين الذهني والمعنوي. أنا بطبعي شخص إيجابي جدا، ولكن طاقتي بدأت في النفاد حتى تقول: "إنه ليس هناك أي معنى للاستمرار".
وتعمقت جراح برشلونة بخسارته أمام فياريال، ولاسيما وأنها جاءت بعد أيام من وداع الفريق لكأس الملك من دور الثمانية على يد أتلتيك بلباو بخسارة كبيرة (4-2)، ومن قبلها بأسابيع بخسارة لقب السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة (4-1).
وكان تشافي، جلس على مقعد المدير الفني لبرشلونة في تشرين الثاني (يناير) من العام 2021، ومنذ تلك اللحظة قاد الفريق في 122 مباراة، حقق خلالها الفوز في 75 مباراة، مقابل 21 تعادل و26 خسارة.
وعلى مستوى الألقاب، توج تشافي مع البلاوجرانا بلقبي الليجا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي (2022-2023). -(وكالات)

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