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موريتانيا تتطلع لمواصلة مشوارها التاريخي أمام الرأس الأخضر

1/28/2024 11:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يطمح منتخب موريتانيا في مواصلة رحلته التاريخية في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج، عبرالمواجهة الصعبة التي تجمعه بمنتخب الرأس الأخضر اليوم الاثنين في دور الستة عشر.
وصعد منتخب موريتانيا إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حقق الفوز الأول في تاريخه أيضا في كأس أمم أفريقيا، في الوقت الذي يسعى فيه منتخب الرأس الأخضر للبناء على النتائج الرائعة التي حققها في دور المجموعات.
واستهل منتخب موريتانيا مسيرته بالخسارة أمام بوركينا فاسو بهدف ثم أمام أنجولا 2-3، قبل الفوز على الجزائر لينهي مشواره في المجموعة الرابعة في المركز الثالث بثلاث نقاط.
وتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية التي ضمت منتخبين فازا فيما بينهما باللقب القاري 12 مرة من قبل.
وبدأ منتخب الرأس الأخضر مشواره بفوز مثير ومفاجئ على غانا الفائزة بخمسة ألقاب في البطولة القارية، بهدفين مقابل هدف بعدما خطف جاري رودريجيز هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع، وهو الهدف الذي لعب دورا كبيرا في النهاية في إقصاء غانا من دور المجموعات.
وفي الجولة الثانية فاز منتخب الرأس الأخضر على موزمبيق بثلاثة أهداف دون رد قبل أن ينهي مشواره في دورالمجموعات بفرض التعادل بهدفين لمثلهما على منتخب مصر البطل القياسي لأفريقيا برصيد سبعة ألقاب.
ويعيش منتخب "المرابطون" حالة معنوية عالية بعد تحقيق الانتصار الأول في البطولة القارية بفوز تاريخي على الجزائر بهدف محمد ديلاهي يالي، حيث مهد هذا الفوز الطريق نحو حصد بطاقة العبور لدور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخه.
وخاض المنتخب الموريتاني، الذي يتواجد في المركز الـ105 عالميا والـ22 أفريقيا في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تسع مباريات في أمم أفريقيا، حقق خلالها انتصار وحيد مقابل تعادلين، فيما تكبد ست هزائم، وأحرز لاعبوه أربعة أهداف في حين استقبلت شباكه 15 هدفا.
وسبق لمنتخب الرأس الأخضر المشاركة في ثلاث نسخ من قبل في كأس أمم أفريقيا، الأعوام 2013 و2015 و2021، لكن تبقى مشاركته الأولى هي الأفضل حينما بلغ دور الثمانية عندما كانت البطولة تضم 16 فريقا فقط، ثم خرج من دور المجموعات في مشاركته الثانية عام 2015 قبل أن يبلغ دور الستة عشر في مشاركته الأخيرة بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24.
وخاض منتخب الرأس الأخضر 14 مباراة من قبل في كأس أمم أفريقيا حيث حقق أربعة انتصارات مقابل سبعة تعادلات و3 هزائم، محرزا 13 هدفا مقابل 12 هدفا هزت شباكه.
وتصب المواجهات المباشرة في صالح منتخب الرأس الأخضر حيث فاز خمس مرات مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم خلال 11 مباراة سابقة جمعته بنظيره الموريتاني.
من جهة ثانية، وبعدما صعدت إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بشق الأنفس، تصطدم ساحل العاج المضيفة المترنحة بالسنغال القوية والمرشحة للاحتفاظ بلقبها على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو اليوم أيضا.
ويدخل منتخبا ساحل العاج والسنغال المباراة على طرفي نقيض لناحية النتائج، الأداء والاستقرار، فالأولى المتوجة مرتين في 1992 و2015، تأهلت كأسوأ منتخب يحتل المركز الثالث.
قدّم "الفيلة" أداءً كارثيا بالبطولة. استهلت ساحل العاج مغامرتها بفوز على غينيا بيساو 2-0، قبل أن تخسر أمام نيجيريا 0-1 ثم برباعية مذلّة أمام غينيا الاستوائية، ما وضعهم على أعتاب الخروج، قبل أنّ تخدمها في شكل غير متوقع نتائج المنتخبات الأخرى.
وبرصيد ثلاث نقاط، انتظرت هدية من المغرب الفائز على زامبيا 1-0، لتتأهل إلى ثمن النهائي عبر بوابة أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.
وأدت هذه النتائج الكارثية لقرار الاتحاد العاجي الاستغناء عن مدربه الفرنسي جان-لوي جاسيه بسبب "نتائج غير كافية". -(وكالات)

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