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ليفربول يكتسح نوريتش ويشق طريقه إلى ثمن النهائي

1/28/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - شق ليفربول طريقه إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي 5-2 أمس الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع.
وسجل أهداف ليفربول كل من كورتيس جونز (16) وداروين نونيز (28) وديوجو جوتا (53) وفيرجيل فان دايك (63) ورايان جرافينبرش (90+5)، فيما أحرز هدفي نوريتش بن جيبسون (22) وبورخا ساينز (69).
وكان ليفربول يخوض مباراته الأولى، منذ إعلان مدربه الألماني يورجن كلوب، رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي.
وافتتح ليفربول مسلسل الفرص في الدقيقة الخامسة، عندما مرر كورتيس جونز الكرة إلى الظهير جو جوميز، الذي أطلق تسديدة بيمينه ارتدت من مدافع ومرت بجوار المرمى.
ورفع لاعب الوسط رايان جرافينبرش الكرة من الجهة اليمنى، لتمر فوق الجميع وتتهادى أمام كودي جاكبو الذي سدد عاليا نحو المدرجات في الدقيقة الثامنة.
وكاد ليفربول يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما أطلق نونيز تسديدة من حافة منطقة الجزاء، ارتدت من القائم البعيد.
وعجر نونيز عن الوصول إلى تمريرة ديوجو جوتا العرضية أمام المرمى في الدقيقة الرابعة عشرة، قبل أن يتمكن ليفربول من افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة عشرة، عندما رفع الشاب جيمس ماكونيل كرة عرضية، قابلها جونز برأسية محكمة بعيدا عن متناول الحارس.
لكن رد نوريتش جاء سريعا، وبالتحديد في الدقيقة 22، عندما نفذ جوميز سارا ركلة ركنية، تابعها جيبسون برأسية استقرت في الشباك.
واستعاد صاحب الأرض تقدمه في الدقيقة 28، عندما اخترق الظهير الأيمن كونور برادلي بمهارة، قبل أن يمرر إلى نونيز الذي سدد الكرة أرضبة نحو القائم البعيد.
وأهدر ليفربول فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 31، عندما قابل برادلي كرة فوق المدافعين، ليضعها من اللمسة الأولى في الناحية اليمنى، أمام جاكبو الذي ضل طريق الشباك من مسافة قريبة.
وبعدها بدقيقة واحدة، أخطأ حارس نوريتش في إبعاد الكرة، لتحدث دربكة وتصل إلى جرافينبرش الذي فشل في إيداعها الشباك من وضع مريح.
وسيطر ليفربول على بقية دقائق الشوط الثاني، دون أن يتمكن من تعزيز تقدمه امام فريق أغلق دفاعاته رغم تخلفه بالنتيجة.
وبعد مرور دقيقتين على بدء الشوط الثاني، هيأ جوتا الكرة إلى جاكبو، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن محاولته ارتدت من مدافع.
وجرب جونز حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 51، ثم استطاع ليفربول تعزيز تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 53، عندما حاول جيسبون إبعاد كرة طويلة برأسه، لتذهب بدلا من ذلك إلى جوتا الذي انفرد بالحارس ووضع الكرة بثقة في المرمى.
ولم يتوقف صاحب الأرض عند ذلك، بل أضاف الهدف الرابع في الدقيقة، عندما نفذ البديل دومينيك سوبوسلاي ركلة ركنية، وصلت إلى البديل الآخر فيرجيل فان دايك الذي أوضعها رأسية قوية في المرمى بالدقيقة 63.
وألغى الحكم هدفا لصالح نوريتش سحله بورخا ساينز، لوجود تسلل في بناء الهجمة، بيد أن صاحب الهدف عوض في الدقيقة 69، عندما تقدم بالكرة وسددها عنيفة من خارج منطقة الجزاء، حاول حارس ليفربول أليسون بيكر التصدي لها دون فائدة.
وأوشك ليفربول على إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 78، عندما تصدى الحارس لتسديدة جوتا، قبل أن ترتد الكرة إلى جرافينبرش الذي أبعد الدفاع محاولته من حلق المرمى.
وتقدم سوبوسلاي بالكرة، قبل أن يوجه تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، سيطر عليها الحارس في الدقيقة 88، وبعدها بلحظات، أطلق البديل ترينت ألكسندر أرنولد، تسديدة بعيدة المدى أبعدها الحارس بقبضتيه.
وأنهى ليفربول المباراة بالهدف الخامس في الوقت بدل الضائع، بعدما وصلت عرضية البديل لويس دياز، إلى برادلي الذي حولها "على الطاير"، ليتبعها جرافينبرش رأسية في الشباك. -(وكالات)

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