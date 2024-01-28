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أستراليا تبلغ ربع النهائي دون عناء

1/28/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- تأهل منتخب أستراليا إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه الكبير على إندونيسيا بنتيجة 4-0 أمس على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
وسجل المدافع الإندونيسي إلكان باجوت (12 بالخطأ في مرمى فريقه) ومارتن بويل (45) وكريغ جودوين (89) وهاري سوتار (90+1) أهداف الفوز لصالح المنتخب الأسترالي.
ويلتقي منتخب أستراليا في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية التي تقام يوم غد الثلاثاء.
وجاءت بداية مجريات اللقاء سريعة بين الطرفين، وخاصة من جانب المنتخب الإندونيسي الذي بادر في تهديد مرمى نظيره الأسترالي مبكراً عندما أرسل جاستن هوبنر كرة عرضية من الجهة اليسرى باتجاه القائم القريب حوّلها رفائيل سترويك بقدمه اليمنى مباشرة باتجاه الزاوية الضيقة إلا أن الكرة علت المرمى بقليل (7).
في المقابل، نجح المنتخب الأسترالي في افتتاح باب التسجيل من خلال أولى محاولاته على مرمى منافسه، وذلك حينما توغل جاكسون ايرفاين من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليحوّل الكرة داخل الصندوق قبل أن ترتد من قدم المدافع الأندونيسي باجوت لتخادع حارس مرمى فريقه ارناندو آري وتستقر داخل الزاوية اليمنى (12).
وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب الأندونيسي عندما استلم هوبنر كرة على مشارف منطقة الجزاء سددها قوية باتجاه الزاوية اليسرى لكن الحارس الأسترالي ماثيو رايان كان لها بالمرصاد (23).
واصل المنتخب الأندونيسي أفضليته النسبية، خاصة الاستحواذ على الكرة وسط الميدان، وحاول في أكثر من مرة تهديد المرمى الأسترالي في محاولة لإحراز هدف التعادل، كان أبرزها تسديدة مارسيليو فيردينان من خارج منطقة الجزاء التي ذهبت فوق المرمى (41).
وعلى عكس مجريات اللعب، تمكن المنتخب الأسترالي من هجمة سريعة على الجهة اليمنى أرسل من خلالها جيثين جونز كرة عرضية نصف طائرة باتجاه القائم البعيد مرّت من أمام الدفاع الاندونيسي قبل أن يحوّلها القادم من الخلف مارتن بويل برأسه مباشرة باتجاه الزاوية اليسرى داخل الشباك (45)، لتنتهي مجريات الشوط الأول بتفوق أستراليا بهدفين نظيفين.
وجاءت أولى المحاولات الخطيرة خلال الشوط الثاني، عندما استلم البديل ميتشل ديوك كرة بينية من زميله بويل على مشارف منطقة الجزاء ليسددها من فوق الحارس الأندونيسي آري، لكنها علت المرمى بقليل (81).
وأسفرت أفضلية المنتخب الأسترالي عن تسجيله الهدف الثالث، بعدما أرسل البديل ناثانيال اتكينسون كرة عرضية من الجهة اليمنى حولها ايرفاين برأسه باتجاه المرمى تالق الحارس في إبعادها قبل أن تصل أمام البديل الآخر جودوين الذي سددها مباشرة بقدمه اليسرى داخل الشباك (89).
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، نجحت أستراليا في تعزيز تقدمها بإحرازها الهدف الرابع إثر ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ارسلها غودوين باتجاه منتصف الصندوق ارتقى لها سوتار قبل أن يحوّلها برأسه باتجاه الزاوية البعيدة داخل الشباك (90+1)، ليطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة بتفوق المنتخب الأسترالي برباعية
نظيفة.-(وكالات)

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