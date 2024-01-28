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الملاح الحمود.. خطوة جديدة نحو الراليات العالمية

1/28/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان - يدخل الملاح عطا الحمود في مرحلة جديدة نحو العالمية من خلال مشاركته في بطولة العالم للراليات للناشئين "جونيور دبليو ‏آر سي"، في ‏رالي السويد الذي ينطلق الشهر المقبل، حيث يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي، الذي نال أيضا لقب ‏‏بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي للمرة الأولى في مسيرته، في الوقت الذي‏ يعد فيه رالي قطر الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي ينطلق الخميس المقبل، محطة تحضيرية ‏للحمود والرواحي.‏
‏ويحمل الحمود في مسيرته في رياضة المحركات الكثير من الإنجازات، حيث خاض تجارب عديدة في بطولة العالم ‏للدراجات النارية ‏الصحراوية، وشارك في أهم بطولات الرالي المحلية ‏‏والعالمية، وبسبب سمعته الطيبة، وقع ‏اختياره للعب دور الملاح ‏‏لمتسابقين عرب‏‏، وحقق إلى جانب العُماني عبد الرواحي في العام 2019، لقب بطولة ‏الأردن ‏للراليات ‏للسائقين والملاحين، وفي العام ذاته، فازا لأول ‏مرة بلقب بطولة عُمان للراليات.‏
‏ كما نال في العام 2022، لقب الفئة تي 4 للملاحين في بطولة ‏السعودية، إلى جانب السائق السعودي سعيد الموري،‎ ‎وشارك إلى جانب ‏الموري في راليات جدة والقصيم وعسير، ورالي حائل الدولي، ونال لقب ‏رالي باها الأردن عن ‏فئة الدراجات النارية العام ‏‏2018 في ‏النسخة التجريبية"، مثلما فاز 5 مرات بلقب بطولة ‏الأردن للملاحين في الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020، 2023.‏
وقال الحمود حول تجربته الجديدة في بطولة العالم للراليات لـ"الغد": "قررنا المشاركة في بطولة العالم للناشئين "جونيور دبليو آر ‏سي"، التي يسمح فيها بمشاركة الملاحين لسن 29 عاما، وهي تجربة أولى لي وللمتسابق العُماني عبد الله الرواحي، وتضم 5 راليات ‏متعددة التضاريس، ويشارك المتسابقون كافة، على متن سيارة من النوع نفسه وهي "فورد آر 3"، وللمرة الأولى يسجل 20 فريقا في ‏البطولة، وستمنح شركة فورد للفائز في البطولة فرصة المشاركة في 4 جولات ببطولة العالم للراليات على متن سيارة تحمل ‏مواصفات سيارات "رالي 2" وتتحمل المصاريف كافة.‏
وأَضاف: "نحن الفريق العربي الوحيد المشارك في بطولة العالم للناشئين "جونيور دبليو آر سي"، نتطلع إلى اكتساب الخبرات إلى جانب أبطال العالم للراليات على متن سيارة متطورة "رالي 1" ، إنها تجربة جديدة، وتتسم بتضاريس مختلفة، نحن ‏تعودنا على مسارات صحراوية وإسفلتية في بطولة الشرق الأوسط، ومن قطر سنتوجه إلى النرويج للتدريب ليوم كامل على ‏المسارات الثلجية المخصصة (‏Rally‏ ‏School‏)، وسنستخدم إطارات مخصصة للمسارات الثلجية، لقد بدأنا منذ الآن الاطلاع على ‏قوانين بطولة العالم للراليات، التي تختلف عن الشرق الأوسط للراليات، ومن ثم سنتوجه إلى السويد للتدريب على مسار رالي السويد، و‏المرحلة المقبلة تتطلب منا مزيدا من العمل".‏

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