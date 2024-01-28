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ناشئات الفحيص والأرثوذكسي والأهلي ونجوم الأردن إلى الدور الثاني

1/28/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تقام اليوم 5 مباريات في بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية والرياضي عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
ويستقبل اتحاد عمان نظيره فريق غزة هاشم عند الساعة 6:30 في المكان نفسه، فيما يحل فريق كفريوبا ضيفا على نظيره الأرثوذكسي عند الساعة 7:30 في صالته.
وستكون صالة الحسن للشباب في إربد مسرحا لمواجهتي، الجليل ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5:30 مساء، وشباب بشرى مع نجوم اتحاد عمان عند الساعة 7 مساء.
وتغلب فريق الأرثوذكسي أول من أمس، على نظيره فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (75-32)، في لقاء برز فيه لاعبه ليث ساحلية بتسجيله 22 نقطة و4 متابعات وتمريرة و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 26، فيما كان فيصل دعيبس اللاعب الأبرز من جانب نجوم الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و13 متابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 17.
وعزز الأرثوذكسي صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، يليه فريقا الجليل ونجوم اتحاد عمان في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 10 نقاط لكل فريق، وجاء نجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 9 نقاط، وشباب بشرى خامسا بـ7 نقاط، وكفريوبا سادسا بـ6 نقاط.
وضمن منافسات دوري الناشئات تحت 14 سنة، تأهلت فرق الفحيص والأهلي والأرثوذكسي ونجوم الأردن إلى المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، حيث فاز فريق نجوم الأردن على الإنجليزية (30-28)، والأهلي على فريق الأقصى (110-28)، والفحيص على نجوم الأرثوذكسي (55-38) والأرثوذكسي على جرش (95-14)، في ختام إياب المرحلة الأولى.
وتصدر الفحيص ترتيب فرق مجموعته الأولى بـ"العلامة الكاملة" برصيد 12 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 10 نقاط، ليتأهلا عن فرق المجموعة، فيما حل نجوم الأرثوذكسي ثالثا بـ8 نقاط والأقصى رابعا بـ6 نقاط، ليودعا المسابقة من دورها الأول.
وتأهل الأرثوذكسي متصدرا عن فرق مجموعته الثانية برصيد 12 نقطة، يليه فريق نجوم الأردن ثانيا بـ10 نقاط، فيما غادر الإنجليزية البطولة من دورها الأول بحلوله ثالثا مع 8 نقاط، وكذلك جرش بجمعه 6 نقاط وضعته في قاع الترتيب.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، فاز فريق كفر راكب على فريق "الحسين المفرق" بنتيجة (42-31)، وفاز شباب بشرى على جرش (66-62)، لينفرد شباب بشرى بجدول ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه كفر راكب ثانيا بـ4 نقاط، وحل فريقا الجليل وجرش في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 3 نقاط، وتذيل الحسين المفرق الترتيب بنقطتين.
ويتصدر فريق غزة هاشم، جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متقدما على فريق المفرق بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وتأتي فرق كفريوبا وبيت ايدس ودير أبي سعيد في المراكز الثالث والرابع والخامس تواليا برصيد نقطتين.
وفي مجموعتي أندية العاصمة، يتصدر الإنجليزية الترتيب برصيد 8 نقاط، يليه المقاولين ثانيا بـ7 نقاط، ويأتي فريقا نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 6 نقاط، ويحتل فريق نجوم اتحاد عمان المركز الخامس بـ5 نقاط، ويأتي الرياضي سادسا بـ4 نقاط.
كما تصدر اتحاد عمان ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط، وبأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريق الأرثوذكسي، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويستقر نجوم الأردن ثالثا بـ5 نقاط، ونجوم الإنجليزية رابعا بـ4 نقاط، ويأتي فريقا الجبيهة ونشامى الرياضي في المركزين الخامس والسادس على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل فريق.

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