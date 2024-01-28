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القوى يقيم الضاحية العربية على ملعب البشارات.. والعواملة يحقق رقما جديدا

1/28/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- اعتمدت اللجنة المؤقتة لألعاب القوى، ملعب البشارات لإقامة منافسات اختراق الضاحية العربية، والتي تستضيفها في السابع من آذار (مارس) المقبل في عمان، بعد حصولها على الموافقة الأولية من مسؤولي النادي، في الوقت الذي سبق فيه لنادي البشارات أن احتضن العديد من بطولات اختراق الضاحية العربية والقارية والعالمية، وكانت آخرها بطولة اختراق الضاحية العربية 2019، والتي خطف فيها المنتخب الوطني 3 ميداليات برونزية.
وقال أمين سر اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د. رائع خريسات في رده على استفسارات "الغد"، قائلا: "نكثف التحضيرات في مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لألعاب القوى لاستضافة منافسات الضاحية العربية، حيث ذهبنا في وفد ترأسه رئيس اللجنة د. وليد رحاحلة إلى المسؤولين في نادي البشارات، الذين أبدوا تجاوبا كبيرا، ونقدر وقفتهم المنطلقة من المسؤولية الوطنية، وهو النادي المملوك لعائلة البشارات المعروفة بإنجازاتها ومساهماتها في الحركة الرياضية الوطنية، وسنصيغ كتاب اعتماد الملعب في جلستنا المقبلة، وسنبدأ بتشكيل اللجان بشكل رسمي، بعد أن تم تكليف صاحب الخبرة رفيق حمودة بمهمة مدير البطولة".
وتابع: "يتميز ملعب البشارات بأجواء مثالية للركض الريفي-الضاحية-، تبعا لموقعه الجاذب وبيئته الخلابة، وسبق وأن احتضن العديد من مسابقات الضاحية على المستويات العربية والقارية والدولية، ولعل أبرزها احتضانه منافسات بطولة العالم لاختراق الضاحية، الذي يعتبر الحدث العالمي الأهم على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت برعاية رئيس اللجنة الأولمبية سمو الأمير فيصل بن الحسين، ووسط مشاركة (510) لاعبين من مختلف قارات العالم الخمس موزعين على أربعة سباقات لفئات: (الرجال والشباب والسيدات والشابات)، ولاقت نجاحا كبيرا من قبل اتحاد اللعبة العام 2009، والتي تمنحنا طاقة إيجابية في تحقيق النجاح في استضافة النسخة المقبلة من اختراق الضاحية العربية".
وعن الدول المشاركة في اختراق الضاحية العربية، رد خريسات: "وصلتنا موافقة العراق، فيما اعتذرت قطر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة الحالية، إعلان عدد كبير من الاتحادات الوطنية العربية المشاركة في البطولة، حيث حدد نهاية كانون الثاني (يناير) الحالي، موعدا لإغلاق باب التسجيل في البطولة بحسب قرار الاتحاد العربي لألعاب القوى".
وحول تسمية وفد وأبطال وبطلات المنتخب الوطني لاخترق الضاحية لهذه البطولة، قال خريسات: "أقمنا قبل فترة وجيزة بطولة المملكة المفتوحة لفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات، والتي أقيمت في رحاب الجامعة الهاشمية، وتباينت النتائج من فئة إلى فئة، وشهدت بعضها تنافسا محتدما، ونترك القرار النهائي في اختيار عناصر المنتخب الوطني للجنة الفنية، التي ستختار وفق الأرقام التأهيلية من يدخل في صفوف المنتخب، من أصحاب المراكز الأولى لجميع الفئات، في الوقت الذي ستحدد فيه مكامن القوة والضعف، وتحدد الفئات التي تمنحنا المنافسة وتحقيق الإنجازات الوطنية".
ويذكر أن نتائج البطولة المفتوحة لاختراق الضاحية، جاءت على النحو الآتي:
- ناشئات 4 كم: الأولى: اخلاص الشرعة (16.33.1 د)، الثانية: سوار غرايبة (16.55.4 د)، والثالثة: 17.13.02 د).
- شابات 6 كم: الأولى: لمى الجعارات (28.44.03 د)، الثانية: سارة حبوب (28.50.07)، والثالثة: نانسي ابوسرحان (29.32.03 د).
- 10 كم سيدات: الأولى: هبة محمود (38.46.01 د)، الثانية: صبرية مرادات (39.27.04 د)، والثالثة: ناهدة البوات (41.46.08 د).
- ناشئون: الأول: ثابت نايف (19.03.04 د)، الثاني: أحمد المجالي (19.28.02 د)، والثالث: ياسر عكاوي (20.02.00 د).
شباب 8 كم: الأول: عمر النجار (26.16.00 د)، الثاني: أحمد أبوغليون (26.28.04 د).
- رجال 10كم: الأول: شريف العطاونة (30.36.01 د)، الثاني: عبدالعزيز الصانع (30.54.05 د)، والثالث: سعد سلامة (31.32.04 د).
العواملة يحقق رقما جديدا في أميركا
سجل لاعب المنتخب الوطني ونادي عمان زيد العواملة رقما أردنيا جديدا داخل الصالات، في سباق 60م/حواجز داخل الصالات بزمن قدره 8.06 ث، في السباق الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، متجاوزا زمنه السابق 8.14 ث.
واعتبر مدربه القدير حسين الفضي، أن هذا الرقم يسجل للمثابر العواملة الذي يوازن بين دراسته وطموحه الرياضي، مبينا أنهما على تواصل دائم ويتباحاثان في جدول التدريبات وترتيباتها بحسب جدوله الدراسي المزدحم، مشيرا إلى أن مؤشر تطور العواملة في ارتفاع دائم، مما يبعث الارتياح ويرصد لصالح ألعاب القوى الأردنية.

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