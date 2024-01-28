برونزية لغيث في جولة باريس ضمن الدوري العالمي للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أنهى المنتخب الوطني للكراتيه يوم أمس مشاركته في الجولة الافتتاحية من الدوري العالمي، بتحقيق ميدالية برونزية وحيدة في البطولة، عن طريق عفيف غيث، بعد فوزه على اللاعب الأذري تورال اغا لارزاد 6-2، ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم.
ووصل غيث للعب على الميدالية البرونزية أول من أمس، بعد فوزه على اللاعب الألماني محمد اوزدامير 8-0، واللاعب الياباني ناكاتو هيروكي 5-1، واللاعب البرتغالي جاكوم 3-0، واللاعب الكازاخستاني اميرالي ديدار 3-1، وخسر في دور الأربعة أمام اللاعب المغربي سعيد ايوبايا 7-9.
وودع البطولة أمس لاعبو الوطني عبد الله حماد (وزن تحت 60)، وحسن المصاروة (وزن تحت67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
وكان حماد قد فاز اللاعب الألباني عريفي أوغيس 7-3، وخسر بالأفضلية أمام اللاعب الإيطالي لوشانو كرميني وأمام اللاعب التركي ايدتي سامدان 2-4.
وفاز المصاروة على اللاعب الفرنسي شيزو كلين 6-5، وتعادل مع اللاعب الإيراني أسغاري باهمان وخسر أمام الأميركي سكوت توماس.
وفاز محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) على الجزائري فالح ميدون 4-3، وخسر بالأفضلية لأمام اللاعب القبرصي قسطاطينو 4-4. -(وكالات)
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