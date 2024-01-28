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برونزية لغيث في جولة باريس ضمن الدوري العالمي للكراتيه

1/28/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهى المنتخب الوطني للكراتيه يوم أمس مشاركته في الجولة الافتتاحية من الدوري العالمي، بتحقيق ‏ميدالية برونزية وحيدة في البطولة، عن طريق عفيف غيث، بعد فوزه على اللاعب الأذري تورال اغا لارزاد 6-2، ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم.
ووصل غيث للعب على الميدالية البرونزية أول من أمس، بعد فوزه على اللاعب الألماني محمد اوزدامير 8-0، واللاعب ‏الياباني ناكاتو هيروكي 5-1، واللاعب البرتغالي جاكوم 3-0، واللاعب الكازاخستاني اميرالي ديدار 3-‏‏1، وخسر في دور الأربعة أمام اللاعب المغربي سعيد ايوبايا 7-9.‏
وودع البطولة أمس لاعبو الوطني عبد الله حماد (وزن تحت 60)، وحسن المصاروة (وزن ‏تحت67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).‏
وكان حماد قد فاز اللاعب الألباني عريفي أوغيس 7-3، وخسر بالأفضلية أمام اللاعب الإيطالي لوشانو كرميني وأمام اللاعب التركي ‏ايدتي سامدان 2-4.‏
‏وفاز المصاروة على اللاعب الفرنسي شيزو كلين 6-5، وتعادل مع اللاعب الإيراني أسغاري باهمان وخسر أمام الأميركي سكوت ‏توماس. ‏
وفاز محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) على الجزائري فالح ميدون 4-3، وخسر بالأفضلية لأمام اللاعب القبرصي قسطاطينو 4-‏‏4.‏ -(وكالات)

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