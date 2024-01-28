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البارالمبي الطوالبة يتأهل إلى الدور الثاني لـريشة غرب آسيا

1/28/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتقل لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة مصعب الطوالبة، إلى الدور الثاني من منافسات الريشة الطائرة ضمن فعاليات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، والتي انطلقت أمس في مدينة الشارقة الإماراتية، حيث سيخوض الطوالبة مباراته المقبلة اليوم مع لاعب من لبنان.
وكانت البعثة الأردنية، شاركت في حفل الافتتاح، في الوقت الذي تشارك فيه البعثة بـ5 ألعاب هي (رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف، والكرة الطاولة، والريشة الطائرة، بينما تشهد الدورة مشاركة 513 شخصا من بينهم 382 لاعبا ولاعبة من 12 دولة، يتنافسون في 7 ألعاب مختلفة.
ويمثل الأردن في ألعاب القوى: أحمد هندي، كرة الحديدية ورمح، أبي أسعد، دفع الكرة الحديدية، أنس عنانزة، دفع الكرة الحديدية وصولجان، هبة الزين، رمي الرمح، نيفين البيك، دفع الكرة الحديدية وجلة، نبيل مقابلة، سباق 1500م،5000 م، محمد المهدي مصلح، سباق 1500م،5000م، نور الهدى مصلح، سباق 1500م، محمد جلهم، سباق 1500م،5000م، يمان المواهرة، الكرة الحديدية، ناصر المقابلة، سباق 400م،1500م، يوسف المواهرة، كرة الحديدية.
وفي كرة الطاولة: فاتن عليمات (فردي وزوجي مختلط)، صابر قعدان (فردي وزوجي)، محمود الحايك (فردي)، وفي كرة الهدف: محمد بدر، محمد الدقم، أسامة الزيود، عبد علي الرمحي، محمد السيد، عماد عليان، وفي الريشة الطائرة: مصعب الطوالبة (فردي وزوجي)، علاء القواسمة (فردي وزوجي).
ويذكر أن الأردن استضاف النسخة الثانية من دورة ألعاب غرب آسيا العام 2019، بمشاركة قرابة 700 رياضي ورياضية وإداري وإدارية مثلوا دول غرب آسيا كافة، وتنافسوا على 300 ميدالية.

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