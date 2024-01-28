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التايكواندو يحفز الأندية والمراكز لتحقيق الإنجازات على المستويين العالمي والعربي

1/28/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- نجح اتحاد التايكواندو في تمهيد الطريق أمام المراكز والأندية، للمشاركة في بطولات عربية ودولية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، والتي تعمل على صقل مهارات اللاعبين بعد أن تكون تولت رعايتهم منذ الصغر وحتى الوصول إلى البطولات العالمية.
ونجح الاتحاد في اتباع نهج في العمل وتطبيق خطط عالية المستوى، ما ضمن للمنتخبات الوطنية تحقيق إنجازات مميزة على المستويات العالمية والعربية والآسيوية.
كما أن لقاءات الاتحاد مع المدربين والحكام، وإقامة دورات تدريبية تعمل على تحقيق أهدافه، حيث يسجل للاتحاد أنه يحافظ على اللعبة وتميزها وهي ترجمة لرسالة رئيس الاتحاد سمو الأمير راشد بن الحسن، الذي أكد خلال اجتماع الهيئة العامة مؤخرا، أن الأبواب والقنوات كافة، مفتوحه أمام طرح الأفكار والاقتراحات التي تهدف إلى التطوير مع التركيز على العمل المؤسسي.
وعملت التايكواندو الأردنية، على تطوير ذاتها، ما دفع منتخبات الكثير من الدول إلى طلب إقامة معسكرات مشتركة مع منتخباتنا الوطنية، حيث شهدت الفترة الماضية إقامة معسكرات تدريبية مشتركة مع منتخبات عربية وعالمية، وكان لذلك دور مهم في الترويج للأماكن السياحية في الأردن، وهذا الاهتمام وازدياد طلب إقامة معسكرات تدريبية في الأردن، وضع اتحاد التايكواندو أمام خيرات عديدة تخدم اللعبة.
وشكلت الإنجازات الكبيرة للمنتخبات الوطنية، وتطور المستويين الفني والإداري نقطة مضيئة في مسيرة الاتحاد، وساهمت في اعتلاء منصات التتويج العربية والآسيوية والأولمبية والدولية، ‏إلى جانب حسن التنظيم الإداري في المناسبات التي تقام في عمان، والتي أصبحت ملاذا للكثير من المنتخبات العربية والأجنبية لإقامة معسكراتها التدريبية في الأردن، مستفيدة من سمعة لاعبينا.
كما وضع الاتحاد، خطة عمل بالتنسيق مع الجهاز الفني، استعدادا لأولمبياد باريس 2024، بعد تأهل 3 لاعبين مباشرة للأولمبياد، والتي من المنتظر أن تشتمل على برنامج إعداد أولمبي مميز من حيث، المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وبرنامج مميز من أجل اللاعبين، وميزانية تساهم في تلبية متطلبات المنتخب الوطني المتأهل لأولمبياد باريس 2024.
وسيركز ضمن خطته الاستراتيجية، رغم الضغوطات المالية والإدارية، بسبب روزنامة الاتحاد الدولي المضغوطة على مشاركة المنتخب الوطني في بطولات تصنيفية مؤثرة، مثلما سيرمي الاتحاد بثقله على اللاعبين المؤهلين للأولمبياد لكسب المزيد من النقاط التصنيفية، التي ستخدمهم في القرعة، التي ستقام في شهر أيار(مايو) المقبل، كما ينتظر المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل، بطولة كأس الرئيس للتايكواندو، والتي تتبعها مباشرة بطولة الفجيرة الدولية الـ11، ومن المحطات المهمة التي تنتظر اللاعبين خصوصا اللاعبة راما أبو الرب التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن منطقة آسيا، التي ستقام في الصين في شهر آذار (مارس) المقبل، إضافة إلى البطولة الآسيوية الـ26 (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام في شهر نيسان (أبريل) المقبل، وفي بطولة مصر الدولية (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل) المقبل، إضافة إلى سلسلة الجائزة الكبرى.

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