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عليان يرأس بعثة صقور الأردن إلى قطر.. ويؤكد جاهزية شاهر وأبو حواس

1/28/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، الموافقة على طلب الأشقاء في اتحاد كرة السلة الفلسطيني، باعتبار صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ملعبا بيتيا لهم لاستضافة مباراة فلسطين ونظيره العراقي عند الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 26 شباط (فبراير) المقبل، لحساب النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 بالسعودية.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان في معرض رده على استفسارات (الغد): "لم نتردد لحظة واحدة في تلبية طلب أشقائنا في فلسطين لاستضافتهم واعتبار مرافقنا كافة، ملعبا بيتيا لهم، كما حرصنا على تقديم التسهيلات أمامهم"، علما بأن المباراة كان من المقرر إقامتها في صالة الجامعة العربية الأميركية بجنين، قبل أن يتم نقلها بسبب الأوضاع الراهنة".
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في النافذة الأولى بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) المقبل في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
ولدى سؤاله عن آخر تحضيرات "صقور الأردن" لخوض النافذة، قال عليان: "ننتظر وصول المدير الفني وسام الصوص نهاية الأسبوع الحالي، كما أننا تواصلنا مع ناديي الكرخ والحشد العراقيين لضمان تواجد محمد شاهر وأمين أبو حواس في المرحلة المقبلة"، مؤكدا ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز في مباريات النافذة الأولى.
وفيما يتعلق ببطولة قطر الدولية الودية، كشف عليان، أنه سيرأس الوفد الأردني المشارك في البطولة الدولية، علما بأن اللجنة الفنية للمنتخبات الوطنية ستعقد اجتماعها خلال الأسبوع الحالي، والذي سيفضي إلى تسمية الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ولكلا الجنسين.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة الدولية الودية التي تنظمها قطر في صالة "لوسيل الدولية" خلال الفترة بين 15 و18 شباط (فبراير) المقبل، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة الدولية إلى مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات قطر والسعودية والجزائر، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر والأردن والبحرين.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة البحرين يوم 16 من الشهر المقبل، قبل أن يلاقي "صقور الأردن" نظيره المصري في اليوم التالي، على أن تختتم فعاليات البطولة يوم 18 منه بإقامة ثلاث مباريات، وتجمع بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى. وسيكون الدور الثاني "النهائي" موجها، بحيث لا تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة في تصفيات كأس آسيا مع بعضها البعض، وعليه يواجه المنتخب الوطني نظيره الجزائري أو القطري.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني بدأ تدريباته الجماعية بقائمة أولية تضم اللاعبين: باسل أبو عبود وعبدالله الزعبي وأدهم الدجاني وعبدالله شتات وأحمد خزاعلة ومالك كنعان وأحمد حموري وسعيد الخوالدة وعاكف الشياب ويوسف أبو وزنة وروحي الكيلاني وفادي قرمش وأحمد الحمارشة ومحمود الهزايمة، على أن يلتحق بهم اللاعبون فريدي إبراهيم وأمين أبو حواس وسامي بزيع ومحمد شاهر وأشرف الهندي وهاشم عباس وأحمد الدويري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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