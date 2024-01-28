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المنتخب الفلسطيني.. معنويات مرتفعة وطموح استثنائي قبل مواجهة قطر

1/28/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي الدوحة - يحمل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، آمال جماهيره في إثبات الوجود والتأكيد على أحقيته مشاركة الفلسطينيين في كافة البطولات، عندما يواجه المنتخب القطري صاحب الضيافة في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا بنسختها الثامنة عشرة، عند الساعة السابعة مساء على ستاد البيت، ضمن دور الـ16.
ويسعى المنتخب الفلسطيني لتقديم نفسه مرة أخرى وتطور مستواه، على الرغم من الظروف الصعبة، وإعاقة مسيرة اللاعبين من قبل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهدافهم مع أنديتهم والمنتخبات الوطنية.
وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت الفريق قبل مشاركته للمرة الثالثة في النهائيات القارية، إلا أنه حقق الأهم من خلال تأهله للمرة الأولى في تاريخه للدور الثاني، بعدما جمع 4 نقاط بعد الخسارة من إيران في الجولة الأولى 1-4، والتعادل مع الإمارات 1-1، والفوز على هونج كونج 3-0.
وقدم المنتخب الفلسطيني نفسه بصورة مميزة بالدور الأول من البطولة، حيث تشير الإحصائيات والأرقام إلا أنه من أكثر المنتخبات تهديدا لمرمى المنافسين، إلى جانب تسجيله 5 أهداف في نسخة واحدة، بعد نسختين سابقتين و6 مباريات سجل خلالها المنتخب هدفا واحدا فقط.
وعانى المنتخب الفلسطيني من توقف المنافسات الكروية المحلية منذ السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بسبب العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال والمستمر حتى اللحظة، ما ساهم في إرباك خطة المنتخب قبل المشاركة الآسيوية، ليقيم بعدها عددا من المعسكرات في دول مختلفة، لإبقاء اللاعبين في“فورمة” جيدة أملا بالمنافسة على التأهل.
وحرصت“الغد” على زيارة مقر إقامة المنتخب الفلسطيني، ومتابعة آخر تحضيرات المنتخب الذي يسعى لتحقيق إنجاز أكبر من خلال إقصاء صاحب الضيافة وحامل لقب النسخة الأخيرة، حيث اتسمت الأجواء بالمعنويات العالية عند اللاعبين والجهاز الفني.
وأكد المدير الفني للمنتخب الفلسطيني مكرم دبوب، أن الصعوبات التي واجهت الفريق في مرحلة الإعداد تمثلت في غياب عدد من العناصر المحترفة بالخارج عن المباريات الإعدادية، مؤكدا بأن غياب النسق ساهم في تأخر تطور المستوى بالبطولة.
وبين دبوب لـ”الغد”، أن الهدف الأول تحقق بتسجيل أول فوز تاريخي للمنتخب وبلوغ الدور الثاني، موضحا بأن الهدف الثاني يكمن في تأكيد أحقية الشعب الفلسطيني بالحرية والحياة، من خلال تواجد الاستمرار بالبطولة.
وأضاف:“مباراة صعبة أمام المنتخب القطري، وأراها متكافئة بين الطرفين، ونحن لا نلعب تحت الضغوطات بعكس صاحب الأرض وحامل اللقب، ونأمل بمواصلة الحلم وتسجيل الفوز وبلوغ ربع النهائي، وقادرون على تحقيق المفاجأة”.
واعتبر حارس المرمى رامي حمادة عبر“الغد”، أن مواجهة المنتخب القطري عرس عربي خالص، وتحمل رونقا خاصا، مؤكدا بأن هدف اللاعبين هو إسعاد الشعب الفلسطيني رغم الظروف الصعبة، من خلال التركيز على المباراة أمام منتخب قطر الذي وصفه بالمنتخب القوي.
وبدوره، أشار اللاعب محمود أبو وردة، إلى أن الطموح عال عند اللاعبين بهدف تخطي المنتخب القطري، بعد تحسن المستوى من مواجهة لأخرى، واعدا الجماهير التي دعمت الفريق بتقديم مباراة للتاريخ، وموجها رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني من حقه ممارسة حياته الطبيعية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها.
ويعول دبوب في اختيارته على عناصر مميزة بمختلف المراكز، ومنهم رامي حمادة، مصعب البطاط، محمد صالح، ميشيل تيرمانيني، عميد محاجنة، عدي خروب، محمد باسم، محمود أبو وردة، تامر صيام، زيد قنبر وعدي الدباغ.

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