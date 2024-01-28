Monday, 29 January 2024 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجماهير الأردنية تشكو نفاد تذاكر مباراة العراق

1/28/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اشتكى عدد كبير من مشجعي المنتخب الوطني خلال اليومين الماضيين، عدم حصولهم على تذاكر المباراة أمام المنتخب العراقي، التي تقام اليوم، في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
وحاولت الجماهير خلال الساعات الماضية تأمين تذاكر لمؤازرة المنتخب في المدرجات، إلا أن بيع عدد كبير من التذاكر في وقت سابق من البطولة، إلى جانب سيطرة الجماهير العراقية على الجزء الأكبر من التذاكر، حال دون تحصيلها.
ويتسع ستاد خليفة الدولي لـ45 ألف و857 مشجعا، بحسب إحصائية من اللجنة المنظمة للبطولة، إلا أنه وبحسب المعلومات الواردة، بأن التذاكر نفذت ولم يتبق أي تذكرة على الموقع المخصص لبيعها، مع التحذير المستمر بعدم شراء التذاكر من غير المصادر الرسمية.
ونظرا لعدم حصولهم على تذاكر، اضطر عدد من أعضاء رابطة جماهير المنتخب الوطني في الأردن، للعودة إلى عمان، مع بقاء عدد قليل من الرابطة في الدوحة، دون حصولها هي الأخرى على التذاكر، في ظل محاولات مستمرة من أجل تأمين نفسها بهدف تنظيم المدرجات ودعم اللاعبين أمام الحضور الجماهيري الكبير المتوقع من الجماهير العراقية.
إلى ذلك، حرص عدد كبير من الجماهير والجالية الأردنية المتواجدة في الدوحة، على التواجد في سوق واقف خلال ساعات المساء أمس، من أجل تأكيد دعمهم للمنتخب الوطني في المباراة المصيرية، والهتاف بقوة بهدف تحفيز المنتخب واللاعبين وتحقيق الفوز على أحد أقوى الفرق بالبطولة الحالية.

MENAFN28012024000072011014ID1107779030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث