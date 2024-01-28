المنتخب الوطني يتطلع لكتابة التاريخ أمام العراق في ثمن نهائي كأس آسيا

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

الدوحة - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة مهمة في نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، أمام المنتخب العراقي ضمن الدور ثمن النهائي، عند الساعة الثانية والنصف مساء اليوم على ستاد خليفة الدولي.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز والعبور لربع النهائي، وتسجيل أول فوز في تاريخه بالأدوار الإقصائية، رغم صعوبة المهمة أمام واحد من 3 منتخبات حققت الفوز في جميع مبارياتها بالدور الأول.

وصعد المنتخب للدور الثاني من البطولة الآسيوية، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فيما تأهل المنتخب العراقي متصدرا عن المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

وتابع رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، تدريبات المنتخب الوطني أمس، برفقة الأمين العام للاتحاد سمر نصار، حيث التقى باللاعبين خلال التدريبات، وحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم، وإسعاد الجماهير الأردنية التي تنتظر الفوز والتأهل للدور المقبل.

ويتقدم المنتخب العراقي في التصنيف الدولي على المنتخب الوطني، إذ يحتل“أسود الرافدين” المركز 63 عالميا والمركز السابع على صعيد القارة الآسيوية، علما بأن المنتخب الوطني يحتل المركز 87 دوليا و13 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة“فيفا” نهاية العام الماضي.

ويسعى المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة، إلى إيصال الفريق لأبعد نقطة في البطولة، بعد تحسن الأداء والنتائج وتحديدا في مواجهتي ماليزيا وكوريا الجنوبية، بعيدا عن مواجهة البحرين التي فضل من خلالها المدرب إراحة بعض العناصر الأساسية، حرصا على عدم غيابهم عن مباراة العراق.

وعانى المنتخب الوطني بالدور الأول من مشاكل في الخط الخلفي، واستقبلت شباكه 3 أهداف في 3 مباريات، وسط هفوات مستمرة في ظل الخطة الجديدة التي يلعب بها المنتخب مع المدرب المغربي، ما يضعه أمام الاختبار الحقيقي أمام منافس يعد الأقوى من الناحية الهجومية بالبطولة لغاية اللحظة.

وتضم قائمة المنتخب للمباراة 25 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

واكتملت العناصر أمام المدرب من أجل الاعتماد على الأسماء التي أشركها في أول مباراتين، من خلال الزج بكل من يزيد أبو ليلى، سالم العجالين، يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا”، إحسان حداد، رجائي عايد، نزار الرشدان، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.

وأكد عموتة أن مواجهة العراق ذات أهمية كبرى، وأن تركيز اللاعبين يزداد تجاه هذه المهمة، مفيدا بأن المنتخب العراقي منظم ومقاتل، وأن المنتخب الوطني مستعد للظهور بالشكل المطلوب للمباراة، والبحث عن بطاقة التأهل للدور التالي.

وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي، أنه يحرص على إبعاد اللاعبين عن مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتسم غالبا بالتأثير السلبي، بهدف إبقاء تركيزهم على واجباتهم في الملعب على الصعيدين الفردي والجماعي.

وأضاف:“كل منظومة لها الحق بالطموح والوصول لأبعد نقطة في البطولة، لدينا تركيز وإصرار وطموح كبير بالتأكيد على ما قدمناه في الجولات السابقة، وسنقول كلمتنا في مواجهة العراق من أجل الوصول للدور المقبل”.

وذكر عموتة أن المنتخب تطور في الناحية الدفاعية خلال مواجهات الدور الأول، وأن الأخطاء قلت بنسبة كبيرة، مؤكدا ثقته باللاعبين في تقديم صورة جيدة أمام العراق، من خلال الاستفادة من المعنويات المرتفعة.

وتابع:“المنتخب العراقي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين بغض النظر عن هداف البطولة أيمن حسين، لا يمكن لفريق يطمح بالفوز أن يركز على الدفاع، نمتلك قوة هجومية ضاربة واعتمد عليها من أجل مباغتة المنافس، لكن مع ضرورة تحقيق التوازن بين الشقين الدفاعي والجماعي، ولا نخشى أحدا في البطولة”.

من جهته، أشار لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان، إلى أن مباراة العراق صعبة وقوية على الطرفين، موضحا بأن جميع اللاعبين قادرون على تقديم المستوى الطيب في المباراة، رغم غياب زمليهم نور الدين الروابدة بسبب الإصابة.

وأكد الرشدان بأن المعنويات عالية بين اللاعبين، وأنهم جاهزون لإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل، مشددا على أن المواجهة بالنسبة للفريق مسألة حياة أو موت، وهم يطمحون لعبور المنافس والتأهل للدور المقبل.

وعلى الطرف المقابل، فرض المنتخب العراقي حضوره الطيب في النسخة الحالية من البطولة، وأظهر رغبة كبيرة في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن سجل العلامة الكاملة في مجموعته، بالفوز على إندونيسيا واليابان وفيتنام، تحت قيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

ومن المتوقع أن يعتمد كاساس في قائمته الأساسية على كل من جلال حسن، أحمد يحيى، ريبين سولاقا، سعد ناطق، علي جاسم، فراس ضياء، أمير المعماري، حسين علي، يوسف أمين، إبراهيم بايش وأيمن حسين.

وأبدى كاساس احترامه للمنتخب الوطني، مبينا أن تحقيق الفوز عليه لن يكون أمرا سهلا، وأفاد بأنه سيلعب بأسلوبه الهجومي المعتاد، أملا في تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور للدور الثاني، مع ذكره بأن فريقه جاهز للمباراة، وأن الجماهير تنتظره في الملعب كما هو الحال عند جماهير المنتخب الوطني.

ولفت اللاعب العراقي علي جاسم خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن المنتخب الوطني يملك قدرات جيدة، وأن المواجهات الإقصائية تخضع لحسابات مختلفة، موضحا بأنه يتطلع مع زملائه لتطبيق تعليمات المدرب بالتركيز وتجنب الأخطاء، وإظهار الرغبة بالفوز منذ البداية.

الجدير بالذكر أن المنتخب العراقي سبق له وأن توج باللقب الآسيوي في مناسبة واحدة بالعام 2007، فيما التقى المنتخب الوطني مع نظيره العراقي في 47 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات فقط، مقابل تعرضه للخسارة في 25 مباراة، والتعادل في 12 مناسبة، وسجل المنتخب الوطني في شباك العراق 49 هدفا مقابل تلقيه 80 هدفا، مع مواجهة وحيدة في النهائيات الآسيوية انتهت بفوز المنافس بهدف وحيد في العام 2015.









سمو الأمير علي بن الحسين يلتقي لاعبي المنتخب الوطني خلال تدريبات أمس -(من المصدر)









من المؤتمر الصحفي أمس بحضور المدرب الحسين عموتة واللاعب نزار الرشدان - (من المصدر)