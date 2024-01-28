دراسة تكشف العلاقة بين الوسواس القهري والموت المبكر



وقد وجدت دراسات سابقة حالات وفاة متزايدة بين الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري، ولكن الأسباب المحددة للوفاة لم يتم بحثها بشكل جيد، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس أليرت".



يؤثر الوسواس القهري على نحو 2 في المئة من السكان، ويعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من أفكار مزعجة ومتكررة (مثل الخوف من التعرض للتلوث أو أن يصبحوا عدوانيين تجاه الآخرين)، ويشعرون بأنهم مجبرون على أداء طقوس تستغرق وقتًا طويلاً لتقليل الانزعاج الذي تسببه الأفكار، مثل التنظيف أو التكرار أو التحقق من أي شيء.



وأجرت مجموعة من الباحثين من معهد كارولينسكا في السويد دراسة من أجل فهم الأسباب الطبيعية وغير الطبيعية المحددة للوفاة والتي تسهم في ارتفاع معدلات الوفيات المبلغ عنها في الوسواس القهري، وتم استخدام سجلات السكان السويدية، والتي تتضمن البيانات الإدارية وبيانات الرعاية الصحية من جميع السكان، لمقارنة مجموعة مكونة من 61378 شخصًا تلقوا تشخيص الوسواس القهري مع 613780 شخصًا لا يعانون من الوسواس القهري.



وتمت متابعة كلا المجموعتين لأكثر من أربعة عقود (من عام 1973 إلى عام 2020)، ولوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري يموتون في متوسط عمر مبكر مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من الوسواس القهري.



وكان خطر الوفاة خلال فترة الدراسة أعلى بنسبة 82% في المجموعة التي تعاني من الوسواس القهري، مقارنة بالمجموعة التي لا تعاني من الوسواس القهري. ويعزى ارتفاع خطر الوفاة إلى أسباب طبيعية (زيادة خطر بنسبة 31 في المئة) وأسباب غير طبيعية (زيادة خطر بنسبة 230 في المئة).



كان الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة (73 في المئة)، والاضطرابات العقلية والسلوكية (58 في المئة)، وأمراض الجهاز البولي والتناسلي (55 في المئة)، وأمراض الغدد الصماء والتغذوية والتمثيل الغذائي (47 في المئة)، وأمراض الأوعية الدموية (33 في المئة) والجهاز العصبي (21 في المئة) والجهاز الهضمي (20 في المئة).



ومن المثير للاهتمام أن خطر الوفاة بسبب السرطان كان أقل بنسبة 13% لدى المصابين بالوسواس القهري. ولا يُعرف سبب تحول هذا الخطر في شكل معاكس.



وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر، وهذا قد يحفز التغييرات السلوكية (مثل ممارسة المزيد من التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي) والتي يمكن أن تلعب دورا في الوقاية من اعتلال الصحة والوفاة المبكرة. -سبوتنيك

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